A postás gázolta halálra a kisberényi gyereket

Csütörtökön megírtuk, Kisberény belterületén, a Dózsa utcában egy gépkocsi vezetője elütött egy gyermeket. A balesetben a kisfiú olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Akkor a körülmények még tisztázatlanok voltak, de az RTL Klub Híradója több részletet is megtudott a balesetről, melyet egy biztonsági kamera is rögzített. A felvételen látszik, hogy a kisfiú kimegy a kertből, mikor édesapja az autóval érkező postától átveszi a leveleket. Amikor viszont a kisfiú az autó elé ért, a postás gépkocsijával elindult és elütötte a gyereket. A Posta részvétét fejezte ki a család felé és felajánlotta, hogy segítenek nekik, a rendőrség pedig eljárást indított, vizsgálják a postás és a szülők felelősségét is.

Az apa nyilatkozott az RTL Klubnak: