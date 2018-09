Csótánylepte szemétdomb áll egy belvárosi utcában

Napok óta áll egy nagy szemétkupac a budapesti belváros egyik utcájában. Az RTL Klub Híradójának beszámolója szerint a fél járdát elfoglaló halomban már a csótányok is megjelentek. A kidobott dolgok között pedig nem csak régi bútorok, hanem személyes tárgyak, például kézzel írt levelek is vannak.

A Híradó egyik nézője szerint már több hivatalnak is szóltak, de nem történt semmi. A közterület-felügyelet és az önkormányzat is tud az esetről, azt ugyanis térfigyelő kamerák is rögzítették, és szabálysértési eljárás is indítottak. Ferencváros önkormányzata szerint azonban nem az ő felelősségük elszállítani a szemetet, az ugyanis a főváros birtokában lévő közterületen van.