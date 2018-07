Saját buszokat gyárthat a BKV

Újraindítaná a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) a buszösszeszerelő részlegét azok után, hogy becsődölt a „magyar járműgyártó” szerepére kiválasztott IKARUS – írta a Népszava. Igaz a lap értesülését nem kommentálta a BKV, a városháza pedig nem erősítette meg az információt, a cég vezetése nemrégiben már levélben fordult a városvezetéshez, hogy újraindulhasson a korábban befagyasztott összeszerelő tevékenysége.

A közlekedési vállalat évente néhány tucat új buszt tudna saját használatra legyártani. Azonban a kormány még nem döntött arról, hogy mi lesz a sorsa a nemrég csődvédelmet kért, majd azon melegében kiemelt stratégiai vállalattá nyilvánított IKARUS Egyedi Autóbuszgyártó Kft. (IEAG) sorsa, de minap ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón úgy fogalmazott:

magyar buszgyártást akarunk, de ebben eddig kudarcot vallottunk.

A piacot ismerők szerint viszont Gulyás szavai is arra utaltak, hogy immáron a kormány elengedte a cég kezét, és szerintük erre utal az is, hogy a BKV újra saját összeszerelésű buszokban gondolkozik. Ez ugyanakkor csak részben oldaná a BKV szükségleteit: a fővárosi járműflotta ugyanis súlyosan elöregedett. Szakmai becslések szerint rövid időn belül több tucat új járművet kellene beszereznie a vállalatnak, még akkor is, ha nem lenne szükség legalább 15-20 plusz buszra a hármas metró felújítása miatt.

