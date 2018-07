Tudta, hogy van Karib-térségi kormánybiztosunk? És hogy csaknem egymilliót keres havonta?

Az RTL Klub összesítése szerint 20 miniszteri biztos, 12 miniszterelnöki megbízott és 1-1 miniszterelnöki biztos és miniszteri megbízott is dolgozik a 4. Orbán-kormányban. Még a Karib-térségért felelős kormánybiztos is van. Fizetésük nem nyilvános, de a jogszabályok szerint havonta akár 56 millió forintot is költhet rájuk a kormány az adófizetők pénzéből.

Eger országgyűlési képviselője, Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, a stratégiai társadalmi kapcsolatok összehangolása érdekében nyújtandó személyes szaktanácsadás a feladata, ezért havi 2,9 millió forintot is kaphat.

Galambos Dénes – noha az áprilisi választáson alulmaradt – miniszteri biztos Dunaújváros és térsége ipari- és területfejlesztéséért felel.

A korábbi MSZP-s Szili Katalin szintén akár 2,9 millió forintot is hazavihet havonta azért, mert Orbán Viktor megbízottja. A határon túli autonómiaügyek egyeztetési eljárásaiban személyesen működik közre, ezt kapta feladatául.

Kohut Balázs az EKTKKIÖMTE-ért, vagyis az egyes Karib-térségbeli kiemelt külgazdasági intézkedések összehangolásáért és a magyarországi tudástranszfer elősegítéséért felelős miniszteri biztos a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. Ő csaknem 1 milliót vihet haza havonta.

Ahogy Suha György Zsolt is, őneki a Magyarország területére kijelölt tiszteletbeli konzuli tisztségviselőkkel való kapcsolattartás a munkája.

Erről is fog szólni a szombati RTL Híradó, ahogy tegnap arról, hogy a 13 miniszter mellett 66 államtitkár dolgozik, és 117 helyettes államtitkárt is kineveztek a kormányalakításkor, akik havi 167 millióba kerülnek legalább.

