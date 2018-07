Megszűnt a forgalomkorlátozás az M7-es autópályán

Mint arról korábban beszámoltunk nyolc kilométeres torlódás alakult ki az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, Velence térségében csütörtökön, mert négy gépjármű összeütközött.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a helyszíni szemle és a műszaki mentés véget ért, a rendőrök feloldották a forgalomkorlátozást, de az érintett útszakaszon lassú haladásra és torlódásra kell számítani az arra közlekedőknek.

Egy másik baleset miatt forgalomkorlátozás volt érvényben Balatonszabadi térségében is. De a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a forgalom most már ott is zavartalanul halad.