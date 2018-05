Zivatarok ronthatják el a napsütést

Erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, délelőtt a nyugati országrészben, majd délután inkább keletebbre számíthatunk több napsütésre – írja a Kiderül.

Összességében több helyen, elsősorban északon és a Dunántúlon, azon belül is délnyugaton alakulhatnak ki záporok, zivatarok, melyeket helyenként felhőszakadás, jégeső is kísérhet. A keleti, délkeleti szél a középső területeken általában élénk lesz, de zivatar környezetében viharos lökések is lehetnek.

A hőmérséklet kora délután 24 és 29 fok között alakul. Késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.

A várható UV-sugárzás nagyon erős lesz.

Kiemelt kép: MTI/Varga György