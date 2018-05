Nagyon nem akar Magyarországra jönni a Kósát átverő csengeri asszony

Nyár közepéig is eltarthat, amíg hazakerül Szabó Gáborné Mária, a csengeri asszony, akit csalás miatt tartóztattak le Svájcban, írja a Blikk. A lap úgy tudja, hogy a svájci hatóságok is vizsgálódnak, többek között a magyarországi bűncselekménnyel kapcsolatban is, amellyel Máriát meggyanúsították. Miután a csengeri asszony távozott Magyarországról nem jelent meg a svájci idézéseken, ezért a rendőrségen, körözést, majd elfogatóparancsot adott ki ellene. Dr. Helmeczy László ügyvéd a lapnak azt nyilatkozta, ez azért történt, mert

Szabó Gáborné nem járult hozzá az egyszerűsített kiadatáshoz.

Így viszont a folyamat június végéig elhúzódhat.

Márciusban derült ki, hogy Szabó Gáborné csengeri lakos, aki évek óta azt állítja magáról, hogy egy titokzatos, 1300 milliárd forintos külföldi vagyon örököse, közjegyző előtt írt alá megállapodást Kósa Lajossal, a kormány tárca nélküli miniszterével. Kósa elismerte a dokumentum valódiságát, de csalónak nevezte Szabónét, aki április elején elhagyta az országot. Szabó Gáborné ellen büntető eljárás indult a Nemzeti Nyomozó Irodánál.