Diktátorok társaságában virít Orbán a Time magazinban

A Time magazin a változó elnöki szerepekről ír, cikkükben kitérnek Orbán Viktorra is, szúrta ki a 444. Az „Eljött az erős emberek korszaka” cikkben az fejtegetik, hogy az egész világon egyre gyakoribbak az olyan elnökök, akik azt hangsúlyozzák, hogy megvédenek „minket”, „tőlük„”. A cikk írója szerint a határozott, diktatórikus vezető legjobb példája Vlagyimir Putyin, Orbán Viktor pedig az illiberális demokrácia élharcosaként küzdötte fel magát az egyik címoldalra. A cikk írója szerint a magyar miniszterelnök megfélemlíti a civileket és a bevándorlók ellen hangolja a magyar népet. A címlapra még felfért Orbán mellé Rodrigo Duterte és Recep Tayyip Erdoğan is.

Trump isn’t included in my new @TIME cover on the Rise of the Strongmen. But he’d like to be. pic.twitter.com/2GJKRp2Xsp

— ian bremmer (@ianbremmer) 2018. május 3.