A Der Spiegel az Orbán-korszakról ír

Orbán Viktor választási győzelmét értékeli a német Der Spiegel, megjegyezve, hogy a választás előtt néhány napig úgy tűnhetett, szoros küzdelemre számíthat a magyar miniszterelnök, és optimizmus kezdett kibontakozni az ellenzékben. A zsinórban harmadik kétharmados győzelem azonban a lap értékelése szerint történelmi jelentőségű lehet Orbánnak, Magyarországnak, és akár Közép- és Délkelet-Európának is.

Tamás Gáspár Miklós a lapnak nyilatkozva azt mondta, az elmúlt években Európa-szerte minden választás az úgynevezett bevándorláskérdésen dőlt el. Európa-szerte eltűnőben van a konszenzus a közös jólétet és közös érdeket illetően, egyre több társadalmi csoport helyezi előtérbe a saját érdekét olyan kisebbségekével szemben, mint a menekültek – mutatott rá. Ennek a folyamatnak TGM szerint Orbán Viktor tehetséges képviselője, ezért nyer választást.

Mindenki tudja róla Magyarországon, hogy korrupt és rosszul kormányoz, mégis sokan szavaznak rá, mert fontosnak gondolják, hogy megvédje őket a bevándorlóktól és az olyan kisebbségektől, mint a romák

– mondta.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont elemzője azt mondta, Orbán győzelmét a Nyugatnak is el kell ismernie, amikor saját előítéleteinek foglyaként ítéli meg a magyar miniszterelnököt. Szerinte a kormányfő képes megfogalmazni olyan célokat, amelyek mögé a népesség széles rétegei be tudnak állni, és erős nemzeti identitást kínál nekik. Úgy véli, ezen a ponton már Orbán-korszakról is lehet beszélni.

Az a cikk szerint valótlan elképzelés, hogy Orbán Viktor enyhítene konfliktuskereső politikáján, a célja ugyanis, hogy megreformálja az Európai Uniót, a közös politikai értékek helyett a támogatások elosztására és a közös piacra alapozva, ami mögé fel akarja sorakoztatni a közép- és délkelet-európai országokat is.