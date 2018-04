1 milliós tiszteletdíjat kap az NVI elnöke

A Nemzeti Választási Iroda elnöke, Pálffy Ilona tiszteletdíjként 1 millió forintot kap a vasárnapi országgyűlési választások lebonyolításáért, írja a hvg.hu.

A lebonyolítás elég sok kritikát kapott a hosszú sorok és az eredményközlés csúszása miatt, azonban amikor Pálffy és a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, Patyi András megkapta azt a kérdést, hogy éreznek-e bármi felelősséget ezzel kapcsolatban, mindketten nemmel feleltek, mondván nem rajtuk múlt, illetve amennyire lehet, felkészültek.

Az RTL Klub választási műsorát vezető Baló György eléggé fel is húzta magát az óriási csúszásokon, amit élő adásban szóvá is tett, az NVI elnöke pedig kikérte magának a hangnemet, mert ahogy már előtte is mondta, nem ők tehetnek az ügyről.

A hvg.hu megkérdezte Pálffy Ilonát, felmerült-e benne, hogy nem veszi fel a bónuszt, mire az NVI elnöke azt felelte:

ha lemondanék a tiszteletdíjról, akkor az nem azért lenne, mert voltak problémák, ezek ugyanis nem olyan jellegűek voltak, ami megalapozná az NVI felelősségét. Mondjon nekem olyan országot, ahol éjfélre van eredmény!

Ezután azért megjegyezte, hogy még az is lehet, hogy felajánlja az összeget egy alapítvány számára.

Pálffy Ilona egyébként 1 millió 670 ezer forintot keres az NVI elnökeként.