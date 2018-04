Elítéli a Jobbik az újságírók bántalmazását

Z. Kárpát folytatta: rengeteg csalásról szereztek tudomást, fideszes szavazóköri delegáltak részéről is. A rendszer viszont magában hordozza a visszaélési lehetőségeket. A következő napokban tucatjával eshetnek ki a szekrényből a csontvázak, ami a választás legitimitását is megkérdőjelezheti. Orbán Viktor is kijelentette, hogy elfogadja az eredményt majd. Később kiderült, naiv lélek Z. Kárpát ezt ő mondta magáról, mert bízik az esetleges csalások következményeiben. Ha minden oké, akkor persze el kell fogadni az eredményt.

A fizikai agresszió minden formáját elítélte Z. Kárpát a 24.hu kérdésére, ami munkatársaink mai megtámadására vonatkozott. Hozzátette, ő neki sose jutott eszébe erőszak alkalmazása. Szerinte a sajtó részéről is előfordulhatnak túlkapások. Reméli, hogy enyhülnek majd a feszültségek. Összegezve azt mondta, nem tartja elfogadhatónak a sajtó elleni inzultust. Felhozta az óbudai képviselőjük ügyét, akinek két fogát kiverték, ezért nem tudta a kórházból hazahozni újszülött babáját. “Erős a gyanúm, hogy a kormányza kódolja az erőszakot a rendszerben”, ez leszivárog legalulra. A 2010 előtti hangulatot sem sírja vissza a külföldi kiszolgáltatottság miatt. Olyan kormányt akar, ami nem akarja zaklatni az embereket, felhozva Vona Gábor esetét a drónnal.

Érdekesség, hogy jó egészséget kívánva köszönt el politikus, hozzátéve, hogy feszültséggel terhes órák állnak előttünk.