Tiborczék már a múlt: a volt partner ötszörös árral körözte le az Eliost

Uniós szintű botrány lett a magyar utcák méregdrága LED-lámpás betelepítéséből, de lehet hozzászokni a még sokkal drágább megoldáshoz, a napelemes lámpához.

Az Elios Zrt. LED-lámpáinak felszerelése is olyan drága beruházás volt, hogy a cserékre vállalkozó fideszes önkormányzatok csak két évtizedes megtérüléssel számolhattak. Akadt azonban az országban olyan városvezetés, amely az LED-nél is hosszabb és kockázatosabb megtérülési időt vállalva napelemes világításra adott megrendelést.

Érd a tavasszal darabonként bruttó 750 ezer forintot fizetett ki napelemes közvilágítási lámpákra.

Az új lámpákat a napokban helyezték ki az érdi belváros néhány mellékutcájában. Az önkormányzat tavaly év végén írta ki pályázatot a napelemes lámpák beszerzésére és telepítésére. A 40 millió forintos keretre egyetlen cég jelentkezett, a GREP Green Public Lighting Zrt., amely amúgy már hosszabb ideje üzemelteti a város közvilágítását.

A GREP lámpái háromszor-ötször annyiba kerülnek, mint a Tiborcz István nevével fémjelzett Elios Zrt. kisebb, parkokba, mellékutcákba való lámpatestei.

Az arány attól függ, hogy a legolcsóbbra vagy a legdrágábbra beárazott városok darabárait vesszük figyelembe, mert az Elios jelentősen eltérő árakat számolt fel ugyanazokért a termékeiért az egyes beruházások alkalmával.

Az érdi önkormányzat beszerzésében az a furcsa, hogy a belvárost behálózó elektromos hálózat közelébe – néhol 10 méterre a vezetéktől – telepíttetett olyan lámpákat, amelyek komplett és nyilván egy hagyományos utcai lámpánál sokkal bonyolultabb rendszerek saját napelemmel és saját, földbe ásott akkumulátorokkal. Az önkormányzat honlapján sehol nincs nyoma megtérülési számításoknak.

A GREP és az Elios lámpáinak összehasonlítása nem erőltetett párhuzamkeresés. A 40 darabos érdi napelemes referenciát begyűjtő GREP ugyanis korábban együttműködött az önkormányzati megrendeléseket 10 milliárdos nagyságrendben learató Elios Zrt.-vel. Pakson közös konzorciumban újították fel a közvilágítást. A cég szerepére az OLAF-jelentés is kitért, azt állítva, hogy rendszeresen „összejátszhatott” Tiborcz Istvánékkal.

Elég különös volt a játék, a GREP és az Elios közös paksi bizniszének egyik érdekes szálát az OLAF-jelentésben is részletezték. Pakson még közösen indultak, és bár mindkét cég ugyanannak a konzorciumnak volt a tagja, a Tungsram-Schrédertől más-más árajánlatot kaptak. Ugyanazokat a lámpákat az Eliosnak 59 millióért, a GREP-nek 68 millióért szállították volna le. Más vizsgált projektben már versenytársakként indult a két cég, de a minta megismétlődöt: Siófokon a GREP 40 millió forinttal, Mezőhegyesen 37 millió forinttal, Hévízen pedig 10 millió forinttal kapott drágább ajánlatot a Tungsram-Schrédertől, mint az Elios. Tehát nem veszélyeztette az Elios győzelmét a partnerból lett versenytárs.

Befektetett az állam is az Elios külföldi holdudvarába Még közpénzzel is egyengette az Elios-csoport és üzletfelei útját a magyar állam egyik befektetési társasága.

Valójában ennél is szorosabb a két cég közötti kapcsolat, külföldi terjeszkedésük kapcsán is akadtak közös pontok. Amint arról korábban már beszámoltunk, a GREP 2013 tavaszán megalapította a GREP Slovakia sro-t azzal a Horváth Szilveszterrel, aki az Elios szerbiai terjeszkedésének is a középpontjában áll, illetve Horváth korábban tulajdonosa volt az U Light Kft.-nek is, amely Felcsúton újította fel a közvilágítást.

A külföldi terjeszkedést mintha magyar állami hátszél is segítette volna: a GREP Slovakiában 2014 nyarán a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. stratégiai csoportjába tartozó Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. kisebbségi részesedést szerzett egy időre, és csaknem két évig tulajdonostárs volt benne.