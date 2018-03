A Matolcsy-fiú villájától az utóbbi évek két nagy botrányáig vezetnek a szálak

Többszörös üzleti, rokoni és baráti szálak kötik a Matolcsy György fia által megszerzett több százmillió forintos rezidencia eladóit a belvárosi ingatlanpanamában és a letelepedésikötvény-bizniszben is érintett üzleti körhöz.

Jól bevásárolt Matolcsy György két fia tavaly nyáron, mint megírtuk, a Rózsadomb szélén vettek mindketten – cégükön keresztül, rokonuk bankjától kapott hitel segítségével – egy-egy villát. Az egyikben lakik maga a jegybankelnök és felesége, ezt a 430 millió forintért hirdetett rezidenciát két olyan embertől vásárolta meg Matolcsy kisebbik fia, Ádám, aki

a Rogán Antal polgármestersége idején kiterebélyesedett V. kerületi ingatlanügyben is érintett üzleti körhöz kapcsolódik, egyikük rokoni viszonyban is áll ezzel a körrel.

polgármestersége idején kiterebélyesedett V. kerületi ingatlanügyben is érintett üzleti körhöz kapcsolódik, egyikük rokoni viszonyban is áll ezzel a körrel. Kimutatható a kapcsolat egy, a szintén egykor Rogán által vezetett gazdasági bizottság ötlete nyomán beindult letelepedésikötvény-bizniszben szerepet vállalt személlyel is.

Matolcsy Ádám pedig egy baráti társaságban van egy másik, az eladó fél rokonságához tartozó férfival.

Kicsit leegyszerűsítve, az összefonódások így néznek ki, a cikk további részében ezeket támasztjuk alá.

A háromszintes, 470 négyzetméter lakóterületű otthon egyik eladója Gazdag Szilvia, a másik Márkó Sándor volt. Nekik több közös céges érdekeltségük is volt.

A 4 M Bt.-nek úgy volt ügyvezetője és egyben beltagja Márkó, hogy Gazdag 2009-től a kültagja volt, csak tavaly október közepén szállt ki a cégből. Egy másik cégnél, a My Protection Europe Kft.-nél mindketten ügyvezetők voltak, hol egyszerre, hol egymást követve, egészen addig, amíg a nő 2013-ban tulajdonosként el nem adta részét az addigi tulajdonostársnak, Márkónak, a férfi most egyedüli tulajdonos.

Ezeknél jóval nagyobb, évente közel 700 millió forintos forgalmat bonyolító vállalkozás az Oktotrade Kft. A garázs- és kertkapuk, valamint -automatikák gyártásával, forgalmazásával foglalkozó cégnek annak 1991-es megalapítása óta Márkó az ügyvezetője, Gazdag pedig 2004 és 2007 között felügyelőbizottsági tagja volt. Márkó alapító is, a cégbe pedig 2004 és 2014 között tulajdonostársként beszállt Rack Antal.

Rack neve onnan lehet ismerős, hogy egy másik cége, az R. A. Trade Kft. feltűnően olcsón jutott egy ingatlanhoz 2011-ben az V. kerületben. Akkoriban Rogán Antal vezette az önkormányzatot.

A frekventált helyen, a Váci utca 10. első emeletén levő 280 négyzetméteres ingatlant csupán pár hónapig bérelte egy olyan sportegyesület, amelynek médiaigazgatója Habony Árpád gyerekének anyja, Orbán Viktor Facebook-oldalának kezelője, Kaminsky Fanni volt. Mint a Népszabadság megírta, a sportegyesület bérlőként kezdeményezte, hogy megvásárolhassa az ingatlant, a 30 millió forintos kedvezményt azonban nem az egyesület, hanem az R. A. Trade vette igénybe. Ez a cég Rack Antalé, írta meg az Átlátszó, amelynek cikke szerint a férfi fivére is kedvezményezettje volt a belvárosi ingatlaneladásoknak.

A másik Rack testvér még jobban belefolyt a belvárosi ingatlanpanamába Rack Antal fivére, Rack László három ingatlant is meg tudott szerezni az V. kerületi önkormányzattól meglehetősen jó áron, a bérlőknek felkínált, amúgy is nyomott becsült piaci árhoz képest 30 százalékkal olcsóbban. Rack Lászlót az Átlátszó Pintér Sándor belügyminiszter korábbi üzlettársaként festette le.

Gazdag Szilvia pedig közeli rokona Rack Antalnak. Az 1970-es születésű Gazdag édesanyjának neve Rack Mária. Nem is csoda, hogy Gazdag Szilvia az 1946-ban született Rack Antal cégbirodalmának központi vállalatában, a 2015-ben és 2016-ban 9 milliárd forint körüli árbevételt felmutató, számítástechnikai, szórakoztató elektronikai eszközök, háztartási készülékek nagykereskedelmével foglalkozó R. A. Trade Kft.-nél is fontos pozíciókat töltött be. Annak 1990-ben történt létrehozásától 2001-ig Rack Antal mellett tulajdonosa volt, 1993 és 2001 között pedig felügyelőbizottsági tagja is. Gazdag Szilvia testvére, Gazdag Zoltán 2003-tól a mai napig cégjegyzésre jogosult alkalmazottja a cégnek.

A Rack fivérek közül egyikük fia, ifjabb Rack László jóban van Matolcsy Ádámmal, az Instagramon több képen is egy baráti társaságban láthatók külföldi utazásokon.

Ennek a baráti társaságnak a tagja Stofa György is – rajta keresztül pedig a letelepedésikötvény-bizniszhez érünk. A 444.hu még 2016 nyarán az Oroszországban árusított magyar letelepedési kötvények szálait igyekezett felfejteni, és egy szerződésmintán talált telefonszámot felcsörgetve Stofához jutott. Stofa jól beszél oroszul, és a 444-nek azt állította, hogy épp ezért vállalkozott a VolDan nevű cég közvetítőjének. Ez az offshore cég árusíthatta a magyar letelepedési kötvényeket Oroszországban. Ráadásul az ő családjához köthető a St. George Apartmanház Kft. (rokona, Stofa Valéria volt a Budai Vár területén működő hotel tulajdonos-ügyvezetője 2006-2009 között), amely történetesen az R. A. Trade-nél kötött ki 2010-ben, aztán 2013-ban két ciprusi cégnek adták el. Abban a három évben pedig a már említett Gazdag Zoltán vezette az apartmantházat üzemeltető céget.

Matolcsy Ádámon kívül a főszereplők hallgatnak

Szerettük volna megtudni, hogy ingatlanközvetívő cég révén találtak-e rá a villára Matolcsyék, vagy a baráti szálak elegendőnek bizonyultak, ám az ingatlanközvetítő nem kívánt lapunknak nyilatkozni. Kerestük Márkó Sándort, Gazdag Zoltánt és rajta keresztül Gazdag Szilviát, de egyikük sem reagált a leveleinkre, pedig az e-mailek megnyitásáról visszajelzést kaptunk.

Megkerestük Matolcsy Ádámot is, aki azt válaszolta, hogy

Az eladót nem ismertem a tranzakció előtt, ingatlanirodán keresztül találtam meg a házat. A tárgyalások közben vált ismertté számomra, hogy ifj. Rack László – akivel olykor egy közös társaságba járunk és ott szoktunk találkozni – valamilyen fokú rokonságban állnak az eladóval. Stofa Györggyel is ebben a társaságban szoktam időnként találkozni. Az eladók üzleti tevékenységét nem ismerem, nem is érdekel és semmi közöm nincsen hozzá.

Kiemelt kép: Németh Dániel