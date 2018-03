Tavaszi nagytakarítás másképp (x)

A nagytakarítás lehet egy közös családi program is, amit a gyors és hatékony eszközök tesznek igazán gyerekjátékká.

A tavasz az újjászületés és az újrakezdés évszaka. Valójában ilyenkor indul igazán az új év, amire szeretünk készülni azzal is, hogy otthonunkat rendbe tesszük. A nagytakarítás azonban sokszor inkább macera, mint felhőtlen program, pedig professzionális gépek használatával rövidebb idő alatt, könnyedén végezhetsz a feladatokkal. Sőt, a házimunkába akár családodat is bevonhatod, hiszen a gyorsan és hatékonyan működő eszközöket ők is kedvelni fogják.

A takarítás legalapvetőbb eszköze a porszívó. A multifunkciós modellek nemcsak a port, hanem a nedves és durva szennyeződéseket is eltávolítják a kezelt felületekről, emellett speciális fúvó üzemmódban a nehezen elérhető helyeken szintén lehetővé teszik a portalanítást. Válaszd Te is nagytakarításhoz a számodra legmegfelelőbb eszközt. A Kärcher többfunkciós porszívója például segítségedre lesz akkor is, ha tavasszal lakásfelújítást tervezel, ugyanis a különleges tartozékoknak köszönhetően a készülék könnyedén megbirkózik a nehezen eltávolítható piszokkal.

Ha nem túl nagy lakásban élünk, problémát okozhat a tárolás. Pedig egy kisebb eszköz nem feltétlenül tud kevesebbet nagyobb társainál. A kompakt megoldások kedvelői számára kínál a Kärcher tavaszi akciója keretében tökéletes megoldást. A porzsák nélküli Kärcher VC 5 kompakt porszívó még a legkisebb helyeken is könnyen tárolható, és olyan alaposan tisztít, mint egy húzható porszívó. Tripla teleszkópos rendszerének köszönhetően a készülék mérete egy gombnyomással a felére csökkenthető, hajlékony csuklóval rendelkező, cserélhető szárazporszívó-fejével pedig maximális teljesítményt nyújt.

Nincs több kifogás, segíthet a család is, anélkül, hogy akár összepiszkolnák a kezüket. A Kärcher számos környezettudatos eszköze közül segítségedre lesz a Kärcher VC 2 porszívója, ahol a teli zsákok kényelmesen kidobhatók a szennyeződés érintése nélkül. A praktikus tartozéktárolási rendszerrel pedig többé egy hozzávaló sem tűnik el és magát a porszívót sem kell elrejtenünk, hiszen kompakt méretének és funkcionális dizájnjának köszönhetően tökéletesen illik egy modern családi otthonba is.

Legyen a tavaszi nagytakarítás egy közös élmény, az összefogás, megújulás szimbóluma! Használjuk ki azokat a lehetőségeket, melyekkel energiát és időt spórolhatunk és könnyed programmá varázsolhatjuk ezt a minden évben kötelezően ismétlődő programot! Ebben a Kärcher eszközei megbízható és biztos társaink lesznek, már csak a család többi tagját kell meggyőzni és indulhat a munka.