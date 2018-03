Különleges raktár kell az Iparművészeti gyűjteményének

Ezért kerül közel 1,5 milliárd forintba a tárgyak raktározása az ezt végző cég szerint.

Egymilliárdnál is drágább az Iparművészeti Múzeum felújítási terve

Egy napja írtunk róla, hogy a párbeszédes V. Naszályi Márta feljelentést tett, mert gyanús, hogy a Museum Complex nevű cég a piaci árnál jóval drágábban szállíthatja el egy jó messze található raktárba a felújítás alatt álló Iparművészeti Múzeum gyűjteményének egy részét. Cikkünkre a Museum Complex Kft. is reagált, több pontba szedve érveltek.

Feljelentést tettek az Iparművészeti botránya miatt Baromi gyanús, ahogy kiválasztottak egy céget a gyűjtemény felújítás miatti elszállítására.

Szerintük a szerződés összege nem 2,4, hanem 1,358 milliárd forint lett. Azt is hozzáteszik, a közbeszerzés műszaki leírása elég részletes volt, „az elvárt helyiségméretekről és még a könyvek elhelyezésére szolgáló gördíthető polcrendszerről is rendelkezett a könyvtár/adattár tekintetében.” A dobozok tekintetében számoltak a könyvtár állományával is. A csomagolást szakemberek előtt végzik, igazodva a műtárgyvédelmi előírásokhoz.

A raktár már 2016 júniusa óta működik, a 19 ezer négyzetméteres épületet szakaszosan adták át. Az Iparművészetinek fenntartott területet (ez a raktár fele) is elfogadott ütemterv szerint adják át. A gyűjtemény felügyeletéről nem mondott le a múzeum, még a letéti raktárakba is csak a múzeum embereivel léphetnek be a cég munkatársai. A könyvtár és adattár együttese nem kerül letéti elhelyezésre, látogatható marad a munkatársaknak.

Biztosításuk megfelelő, a legnagyobb értékű műtárgyhoz igazodik a kártérítési limit. A műtárgyakat speciális polcrendszereken tárolják, állandóan őrzik, folyamatosan rendelkezésre állnak kezelő, technikus, csomagoló szakemberek, mindez benne van a bérleti és letéti díjban. Hozzáteszik, a Magyar Nemzet eredeti cikke átlagos raktárbérleti árakkal számolt, miközben itt más födémterhelhetőségről és raktári belmagasságról van szó.

