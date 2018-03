Behívták a rendőrségre a januári diáktüntetés résztvevőit

Január 19-én több diákot is igazoltattak a rendőrök a Ne menj suliba! demonstráció után. A 444 most azt írja, közülük többen is értesítést kaptak a rendőrségtől, hogy szabálysértési ügyben szeretnék meghallgatni őket április 3-án.

A lapnak egy édesanya küldte el azt a levelet, melyet a 16 éves fia kapott az V.kerületi Rendőrkapitányságtól.

Nem csak neki postázták ezt a dokumentumot, a szülők közül többen is úgy döntöttek, közösen a TASZ jogvédő szervezethez fordulnak segítségért, miután fogalmuk sincs,

miért akarják meghallgatni gyereküket.