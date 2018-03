Egy új partner a több profitért (x)

Februárban már beszélgettünk Balogh Dorottyával, a Supernova születéséről és működésérő l, most pedig megkértük, hogy meséljen egy kicsit a cégcsoport másik tagjáról a WATSing-ról.

Mekkora gond ma az értékesítés?

Óriási. Azt látjuk, hogy jó értékesítőt találni igen nehéz feladat, főleg olyat, aki nemcsak bejár és a kötelező feladatait elvégzi, hanem magáénak tudja a terméket, és szívből értékesíti is.

Elmondanád, mit takar a WATSing kifejezés?



A WATSing, a We Are The Sales rövidítése. Magában foglalja a hostessek- és értékesítők biztosítását, a kampányszervezéstől a menedzselésig, vagyis a Supernovát, amiről már korábban meséltem. Mi egy rendkívül hatékony, többszörösen bizonyított, értékesítési technológiával rendelkezünk. Ezt az ügyfeleinkre szabva, akár egy hét alatt fel tudunk állni bármely termék vagy szolgáltatás értékesítésére.

Mi a WATSing értékesítők célja, a konkrét eladás?



Igen. Ügyfeleinknek olyan csatornákat ajánlunk, melyek közvetlen és gyors értékesítést garantálnak.

A direkt értékesítés tényleg ennyire hatékony?



A face to face értékesítés lényege, hogy megfelelő legyen a hozzáállás, és jól képzett szakemberekkel dolgozzunk. Az ilyen értékesítéshez szükség van nyitottságra, fiatalos lendületre és motivációra. Természetesen a jó helyszínválasztás is elengedhetetlen, így mi ezekben próbálunk a leginkább segíteni. Számunkra az értékesítés hivatás.

Miben vagytok jobbak, mint a cég jelenlegi értékesítői?



Nem jelenti azt, hogy jobbak vagyunk, de teljesen más szemlélettel dolgozunk. Úgy kell ránk gondolni, mint a cég egy új értékesítési divíziójára. Megtervezzük és megszervezzük az értékesítési pontokat. Megnézzük mik az erősségek, és erre építünk, így eggyel magasabb szintre emeljük a vállalkozást. Nagyon jól működünk a meglévő értékesítési csatornák mellett is, akár velük együtt dolgozva. De vannak olyan vállalkozások, akik már részben vagy teljesen kiszervezték az értékesítést.

Milyen csatornákat hoztok létre?

Elég széles a paletta, ez az ügyfelünk termékétől vagy szolgáltatásától függ. Ha a termék vagy szolgáltatás azt kívánja, utcai kitelepülésen áruljuk, nem ijedünk meg új, a megszokottól eltérő helyszíneken megjelenni. A bevásárlóközpontokban kihelyezett standok is egy izgalmas terület. Míg egy bevásárlóközpontban lévő üzlethelyiségben meg kell várnod, hogy bemenjen a vásárló, a haladási útvonalakra kihelyezett standokon óhatatlanul szem előtt vagy. Több esetben bebizonyosodott, hogy az üzletek elé vagy az üzleteken belül kihelyezett promóciók óriási forgalomnövekedést hoznak magának az üzletnek, vagy a polcon található terméknek. A rendezvények, kiállítások szintén egy egészen más hozzáállást követel meg a sikeresség érdekében. És minden helyszíni értékesítési csatornánkat kiegészíti a telesales csapat, ami egyébként külön értékesítési csatornaként is működik.

Milyen extra hozzáadott értéket biztosítotok?

Az, hogy valaki egy standról vagy a polc mellett állva bemutatja a terméket hozzásegít a bizalom kiépítéséhez. Úgy kell rájuk tekinteni, mintha egy személyes tanácsadó lenne. Vegyünk egy példát. Kozmetikai terméket árulsz a bevásárlóközpontban. Az ügyféllel elbeszélgetünk arról, hogy jelenleg mit használ. Lehet, hogy eddig megszokásból csak a konkurencia termékét vásárolta, mégis azért, mert valaki elmondta az előnyöket a termékedről melletted dönt. Mi segítjük a legjobb döntést, jelen esetben például a bőrének és egyéb feltételnek megfelelően. Következő alkalommal már az általunk értékesített terméket fogja leemelni, hisz személyre szabott volt az értékesítés, jó élménye is volt vele, ha használt is csak még nagyobb öröm.

Egyes szegmensekben ügyfélszolgálatként is tudunk működni. Elmondják a problémájukat és segítünk kialakítani egy jobb konstrukciót.

Kik az ügyfeleitek?

Multitól a KKV-ig mindenki, akinek a terméke vagy szolgáltatása eladható rövid idő alatt az ügyfélnek. Például B2B értékesítéskor konferenciákat, szakmai napokat választunk ki. Itt a szolgáltatásokat több esetben nehéz a helyszínen eladni, ekkor adatbázist is építünk. Velük a telesales csapat egyeztet időpontot egy üzleti megbeszélésre, hogy megfelelő körülményeket teremtsünk az értékesítésnek. Őket a telesales csapat egyezteti időpontra, majd egy külön alkalommal zajlik az értékesítés. A B2C szektornak pedig olyan helyszíneket jelölünk meg, ahol a célcsoportja a legnagyobb számban megfordul. Arra is figyelünk, hogy milyen célból mennek oda, mert lehet, hogy a célcsoportod nagy számban megjelenik egy adott helyszínen, de szükséges, hogy vásárlási kedve is legyen.

Volt vagy van olyan ügyfeletek, aki azt gondolta, hogy nála ez nem működik?

Erre az egyik legjobb példa egy webshop. Azt gondolják, hogy offline környezetben nem sok lehetőségük van, mégis ugyanakkora forgalmat lehet generálni, mint az online hirdetés, de kisebb konverziós költséggel.

Hogyan dolgoztok együtt a partnerekkel?

Először felmérjük a helyzetüket, ilyenkor kizárólag puha adatokkal dolgozunk, hogy a lehető legjobb képet kapjuk a vállalkozásról. Ez után pedig a modellünket személyre szabjuk, költségvetést tervezünk és kidolgozzuk az operatív működés feltételeit. Miután az ügyfelünk áttanulmányozta, és hozzáadta a saját szakmai meglátásait, kezdődhet a próbaidőszak. A próbaidőszak alatt már aktív értékesítési tevékenységet végzünk. Nagy előnye, hogy éles szituációkban jönnek ki azok a tényezők, amikre a hatékonyság érdekében így gyorsan megtaláljuk a megoldást. Ez alapján lehet egy igazán hatékony, működő modellt kialakítani, mely alapja a hosszútávú együttműködésnek.

Ha még mindig keresed, hogy hogyan nőhetne a forgalmad, vagy azon gondolkodsz, hol lenne a legjobb helye a termékednek, hogy többen észrevegyék, nyert ügyed van!

Hívj bennünket, segítünk! Ne feledd, minden nap, kiesett bevétel!

watsing.hu