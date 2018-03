Annyira elmúlt a tél, hogy zivatarokra adtak ki figyelmeztetést

Csongrádban és Békésben is megdörrenhet az ég, miközben 20 fok is lehet az ország egy részén.

Esősen indul március újabb hete, jelen pillanatban is esik az ország jelentős részén. Jónak már rég nyoma sincs, a reggeli hőmérsékletek is messze 0 fok felett vannak, az ország jelentős részén már most 11-14 fok van az Időkép hőtérképe szerint. Hogy mi várható, arra a Kiderül ad választ.

Nyugat felől kezd majd csökkenni a felhőzet, alapvetően sütni fog a nap hétfőn, pár gomolyfelhő zavarhatja ezt meg. Az eső zömmel keleten fog rázendíteni, miközben erős déli, délnyugati széllel meleg levegő áramlik be a Kárpát-medencébe. A szél a Dunántúlon akár viharossá is fokozódhat.

Tavaszias idő lesz, 14-20 fok lehet, estére 7-12 fokig hűl le a levegő. Annyira tavasz lesz, hogy az OMSZ hétfőre figyelmeztetést adott ki heves zivatarok miatt Csongrádra és Békésre.

Kedden aztán ismét kellemes időjárásunk lesz, napos-felhős idő, néhol záporokkal tarkítva. A szél nyugati-északnyugati irányra vált, erős lökésekkel. Éjjel 1-7, mappal 12-17 fok várható.

Szerdán picit csökken majd a meleg, az éjjeli 1-7 fok után 9-14 fok lehet nappal. Felhős nappal kezdünk, majd felszakadoznak a felhők, kivéve délen, ahol eső hullhat belőlük. Az északi szél még mindig erős lehet.

Távlatokban annyi elmondható, hogy a lehűlés pár napra megtorpan, majd szombattól folytatódik, ekkortól reggelenként már újra fagyhat, nappal 6-7 fokok lesznek.

