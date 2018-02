Lopott képpel szégyenítenek meg egy erdélyi családot a választási kampányban

Létezik egy Ne szavazhasson, aki SOHA nem élt itt nevű, 36 ezer követővel bíró Facebook-oldal, amely a határon túli magyarok szavazati joga ellen kampányol, és jelek szerint teljesen gátlástalanul, lopott képpel és hazugságokat állítva használ fel ehhez egy öttagú erdélyi magyar családot – számol be az elkeserítő történetről a Magyar Nemzet.

Levelet kaptunk a Pásztor családtól. Írásukban boldogan fejtik ki, hogy ugyan egy percet nem éltek Magyarországon, és nem is akarnak idejönni, mert jó nekik Erdélyben, de mégis el fognak menni szavazni a 2018-as választáson, hogy továbbra is kapják a pénzt a Fidesztől! Undorító, elég a szavazatvásárlásból! Lájkold és oszd meg a képet, ha te is elvennéd a Pásztor család szavazati jogát!