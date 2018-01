Egy idős asszony brutális meggyilkolásáért ítélték életfogytiglanra a Sopronkőhidáról megszökött rabot

Egy idős asszony brutális meggyilkolásáért életfogytiglani fegyházra ítélték azt a férfit, aki ma délben megszökött a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönből – tudta meg a Bors.

A férfi és két társa 2012 októberében brutális kegyetlenséggel ölt meg egy nyugdíjast. Egy rúddal összeverték, majd megtaposták az asszonyt, aki koponyaalapi törést, arckoponya- és többszörös bordatörést szenvedett, a traumás sokk és kivérzés miatt pedig egy óra alatt meghalt.

Hajtóvadászat egy szökött rab után Sopronkőhidán Jakab István munka közben tűnt el. A BvOP segítséget kér, hogy mielőbb megtalálják. Nagy erőkkel keresik.

A most megszökött férfi egyik társa, O. László 16 évet kapott, korábban már ő is próbálkozott szökéssel: szállítás közben megszerezte az egyik kísérő rendőr fegyverét. Többször a járőrre célzott, a pisztoly viszont nem sült el, mert biztosított állapotban volt. Közben a másik rendőr is kapcsolt és három lövést adott le a fogolyra, aki így végül nem tudott elszökni, írja a lap.