Pálinkás, meggyes-mákos és zserbós ízesítéssel zökkent ki a szaloncukor-komfortzónánkból a Stühmer

Ezek közt megtalálják kedvenceiket a hagyományosabb ízek kedvelői – van többek közt mogyorós, narancsos, marcipános, kókuszos és kávés szaloncukor is –, de olyan töltelékek is akadnak köztük, amelyekről nem feltétlenül asszociálnánk rögtön a szaloncukorra – a teljesség igénye nélkül ilyen a birspálinkás, a forralt boros, a mákos vagy a feketeribizlis. A Stühmer ráadásul egy másik fontos vonalukat is bevetették, hogy izgalmas és érdekes ötvözésként még tovább színesítsék termékpalettájukat: összeházasították a süteményeiket a szaloncukorral. Ennek köszönhetően ehetünk panna cottás, mézeskalácsos és zserbós édességet is, de az Eszterházy tortát és a Getrúd szeletet is megtaláljuk töltelékként újragondolva.

Az idei új ízek között van a ropogós pisztáciás, a ropogós pekándiós, dupla karamell, mákos, meggyes-mákos és tejkrémes töltelék is.

Szerkesztőségünk a lehető legkézenfekvőbb módszerét választotta a szaloncukrok tesztelésének: az újságírók végigkóstolták a szinte beláthatatlanul széles termékpalettát. A kóstolás azonban már zökkenőmentesen zajlott: az ízek finomak, izgalmasak és kitalálhatók, ha nem is feltétlenül érződik nagyon hangsúlyosan mindegyik típuson.

A narancsos kellemesen citruszos, külön értékelem, hogy étcsokis

– hangzott a verdikt az egyik narancsos versenyzőről. Szerkesztőségünk több tagja is hangsúlyozta, hogy az egyszerre többféle ízesítés esetében is olyan harmóniában vannak az ízek, hogy nem nyomja el az egyik a másikat: a pisztáciás-fehércsokis esetében például egyik kollégánk kiemelte , hogy remek összhangban, ugyanolyan mértékben érződik ki mindkét íz.

Az almásnak olyan íze van, mint egy finom fahéjas almáspitének

– derült ki az említett szaloncukorról, amely egyben alátámasztotta azt is, hogy egy szaloncukornak nem kell feltétlenül papíron süteményízesítésnek lennie ahhoz, hogy egy sütire asszociáljunk róla. A kókuszos szaloncukorral kapcsolatban az a megállapítás született, hogy a hagyományos kókuszos darabokkal ellentétben itt nem kókuszdarabos a töltelék, hanem kókuszízű krém rejlik a kis csokibonbonban, amely meglepő élmény volt.

Az viszont vitathatatlan és általános konklúziója volt a szaloncukrok tesztelésének: nagyon jó kilépni kicsit a szaloncukor-komfortzónából, és megkóstolni olyan ízeket, amelyeket még sosem aggattunk a karácsonyfára, de a hagyományos ízek terén is prémium minőséget és különleges ízélményt kínálnak a Stühmer szaloncukrai.