Messi lövését csak a bíró és a partjelző nem látta gólnak

1-1-es döntetlent hozott a Valencia és a Barcelona rangadója a spanyol bajnokság 13. fordulójában, és a meccs után mindenki a Barcelonától elvett gólról beszél. Az első félidőben még 0-0 volt az állás, amikor a szerződését a hétvégén meghosszabbító Lionel Messi lövését a hazaiak kapusa, Neto bepotyázta, a labda a lábai között pattant el, és egyértelműen a gólvonal mögött ért földet.

A spanyol bajnokságban viszont nincs gólvonal-technológia, a partjelző pedig valamiért nem látta az esetet, így ment tovább a játék, mintha mi sem történt volna, persze a Barca-játékosok vadul reklamáltak, de hiába.

Rá is fázhatott volna a Barcelona erre az orbitális bírói hibára, mivel a második félidő 15. percében a Valencia vezetést szerzett a beadásra remekül érkező Rodrigo révén.

A hajrában azonban egyenlíteni tudott a vendégcsapat, Messi zseniálisan emelte a labdát a védők mögé, Jordi Alba pedig nagyon szép kapásgólt szerzett. Az 1-1-es döntetlennel megmaradt a két csapat közötti négypontos távolság. A meccs után azért az öt tétmeccs óta gól nélküli Messi még elmagyarázta a bírónak, hogy mi a szabály, ha a labda a gólvonal mögött helyezkedik.

Messi teaching the ref the basic rules of football: pic.twitter.com/DxfusiZNBu

— Francesc🎙TheBarcelonaPod (@TheBarcelonaPod) 2017. november 26.