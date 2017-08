Vagánykodni akart a román hátvéd, hatalmas égés lett belőle – videó

Egészen parádés jelenetsor zajlott le a román élvonalban szombat este.

A Juventus Bukarest nevű futballklub az élvonal újonca, 1992-ben egy román üzletember alapította, nevét pedig egy korábbi román Juventusról kapta, amely az 50-es évek elején pártutasításra Ploieștibe költözött. A 2017/18-as idény nem sok jót hozott a csapatnak, hat meccs után kt ponttal szerénykedve fogadta Románia nagyágyúját, a Steaua Bukarestet.

Kezdetben úgy tűnt bravúros győzelmet arathat a hazai csapat egy első perces öngólnak köszönhetően, ám előbb egyenlített a Steaua, majd a vezetést is megszerezték a pirosmezesek, sőt a 67. percben Iulian Carabelát kiállították az újonctól. Aztán jött a 96. perc a találkozón, amikor is a Juventus büntetőhöz jutott.

A labda mögé a csapat jobbhátvédje, George Calintaru állt és úgy döntött, hogy pimasz panenkázással szerez egy pontot a csapatának. Azzal azonban nem számolt, hogy a vendégek kapusa, Constantin Nita Florin nem vetődik el, így simán az ölébe hullott a labda.

Epic moment last night in Romania. 96th minute. Newly promoted Juventus have a chance to get a point vs Steaua. Then this happens.via: Dolce pic.twitter.com/4COjNPtVdP

— Emanuel Roşu (@Emishor) 2017. augusztus 20.