Bandó: Lebukott a nagykőrösi fideszes szarkeverő

November 15-ére Nagykőrösre hívtak egy beszélgetős estre, a Jobb Nagykőrösért Egyesülethez. Mint megtudtam, eredetileg Vágó István lett volna a vendég, de lemondta a fellépést. Én viszont szívesen vállaltam, hiszen olyan barátom ajánlotta ezt a kört, egy nyitott gondolkodású, párthoz magát soha nem elkötelező, kecskeméti férfiú, akivel évtizedek óta ismerjük egymást. (Tudta, hogy előtte napon a városban leszek, délben a helyi hajléktalanok vendégeként, este pedig föllépek egy értelmiségi, kormánybarátnak nem mondható társaság szervezésében.)

Tegnap e-mailt kaptam egy álnév mögé rejtőző valakitől, s miután elolvastam, fölhívtam a kecskeméti barátomat, mert biztos voltam benne, hogy a levélben írtak alaptalanok. A barátom döbbenten mesélte, hogy Vágó István egy hasonló levél miatt visszakozott.

A két e-mail lényegében azonos, a különbség csupán annyi, hogy névtelen aláírójuk a Vágó Istvánnak küldött szöveget DK-szavazóként írta alá, a nekem küldöttet LMP-sként.

Azt már a barátomtól tudom, hogy ez az illető egy helyben jól ismert fideszes janicsár.

Íme a levél DK-s, Vágó Pistának írt változata:

TÁRGY: TILTAKOZÁS VÁGÓ ISTVÁN JOBBIKOS FÓRUMON VALÓ RÉSZVÉTELE ELLEN

Demokratikus Koalíció részére és VÁGÓ ISTVÁN részére

TISZTELT DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ! KEDVES VÁGÓ ISTVÁN!

DK szimpatizánsként és szavazóként megdöbbentett, szinte sokkolt az a hír, hogy Vágó István eleget kíván tenni a szélsőjobboldal, egy Jobbikosokkal teletűzdelt civil szervezet meghívásának és velük együtt tart fórumot Nagykőrösön november 3-án. Én ezt elfogadhatatlannak tartanám. A Jobb Nagykőrösért Egyesület alelnöke az a Zágráb Nándor aki volt helyi Jobbik elnök és volt Pest megyei Jobbik elnök is, jelenleg Volner János legnagyobb helyi segítője. Tagjaik között szép számmal akadnak volt Jobbik tagok, köztük Dénes Dénes volt Jobbikos helyi elnök és volt MIÉP-es helyi elnök. Csurka István pártájból a DK rendezvényére??? Ráadásul pont ők tüntettek együtt Volner János Jobbikos frakcióvezetővel október 14-én és a Jobbikkal nagyon szoros a

kapcsolat. Jobbik=Jobb Nagykőrösért. Érdemes megnézni Zágráb Nándor facebook oldalát, ő már nyíltan kijelentette, hogy Volner Jánost akarja belügy-miniszternek. Hát én pedig nem akarom és vagyunk így sokan!

Szeretném a DK tudtára adni, a baloldali összefogás IGEN, de a Jobbikkal való bármilyen összeborulás, összefogás, összekacsintás NEM és elfogadhatatlan. Akik a Duna-parti cipőkbe köpködnek, akik EU-zászlókat égetnek, akik zsidóznak azokkal nem szabad közösködni, nem szabad eleget tenni az ő meghívásuknak sem. Ráadásul ismerve a helyi tapasztalatokat, lehet, hogy maga Volner János is a meghívottak, a résztvevők között lesz. Biztos vagyok benne, hogy senki nem szeretné, ha a szélsőjobboldallal mosnák össze a DK-t – ez pedig kiváló lehetőség lenne rá azoknak, akik arra várnak, hogy valami szaftos témát találjanak. Mi, nagykőrösi DK szimpatizánsok ezt nem szeretnénk, a Jobb Nagykőrösért kizárólag Volner János mellett kampányol, a Jobbikot erősíti és ezáltal a DK-t, az összefogást gyengíti.

Nem akarom bőlére ereszteni, egyértelmű amit mondani akarok – nem szabad közösködünk a szélsőjobbal, ahogy azt a párt felső vezetése is nyomatékosította nem egyszer már. Bízom benne, hogy jelzésemnek köszönhetően kénytelen lesz új előadó után nézni a Jobbik Nagykőrösön. DK-sként biztosan nem fogok részt venni egy Jobbikhoz köthető egyesület előadásán. Nagyon elszomorítana, ha a DK egy ilyen egyesülethez és a Jobbik-hoz adná a nevét.

Csatoltam a rendezvényről egy képet is, köszönöm, hogy elolvasták levelemet.

Üdvözlettel és barátsággal: egy DK szimpatizáns, aktivista, szavazó

Ahogy már említettem, a levél elolvasása után Vágó István, aki a DK elnökségi tagja, lemondta a beszélgetést, méghozzá a párt elnökségének döntését követve. Vagyis esetében célt ért a nagykőrösi szarkeverő.

Lássuk a nekem (és az LMP-nek) küldött e-mailt:

A szarkeverő már abban tévedett, hogy tagja vagyok az LMP-nek. Valójában mindössze az LMP-t segítve vállaltam 2014-ben, hogy az országgyűlési választásokon, hódmezővásárhelyi független jelöltként megméretem magam Lázár Jánossal szemben. Épp ezért én bárhol előfordulhatok, ahol normális emberek várnak és kérdeznek, vagy meghallgatják a közéleti tartalmú jubileumi kabaré estemet. (Megjegyzem: odáig jutottunk a rákosista Fidesszel, hogy a november 13-i, soltvadkerti estem plakátját Kiskőrösön már kitenni sem volt könnyű.)

A szarkeverő két levele azért íródott, hogy eláztassa a nagykőrösi értelmiséget, akik a „Jobb Nagykőrösért” címet viselik, s mint megtudtam, van köztük ilyen párti meg olyan párti is, de kétségtelen, hogy nem fideszesek.

A két levél eredménye pedig az lett, hogy eláztatta a Fideszt.

Próbálom visszaidézni az átkos négy évtizedét, de ehhez hasonló aljasságra nem emlékszem. Volt, persze, másféle, de efféle, ilyen nem.

Szép új világ. Isten hozott Orbánisztánban.

Természetesen ott leszek Nagykőrösön.

