Új csatornákkal bővül a megújuló MyTV

21 további csatornával egészül ki a Telenor online tévészolgáltatásának kínálata, és megújul a választható csomagok struktúrája is – jelentette be a mobilszolgáltató kedden.

Az új csatornák között közt megtalálhatók vezető amerikai hírcsatornák (CNN, Fox), ismeretterjesztő (például Animal Planet, Discovery Channel és Discovery Science, National Geographic és National Geographic Wild, továbbá a Viasat tematikus csatornái), valamint szórakoztató tévéadók (Boomerang, Cartoon Network, Disney és Disney Junior, MTV Hits és MTV Rocks, VH1) is.

A 7 közszolgálati csatornát, valamint promóciós jelleggel 3 szórakoztató adót tartalmazó MyTV Start csomag továbbra is regisztráció nélkül kínál lehetőséget az online tévézés kipróbálására, míg a MyTV Plus csomag mostantól már 50, a MyTV Max pedig további 22, azaz összesen már 72 csatorna műsorát tartalmazza. Minden csomag választható az HBO műsorait tartalmazó HBO GO kiegészítő előfizetéssel is.

További változás, hogy mostantól a májusban bevezetett, korlátlan belföldi mobilinternetezést nyújtó Telenor Hello Data tarifákhoz is díjmentesen rendelhető meg a MyTV-szolgáltatás. A Telenor Hello Data Medium tarifához a MyTV Plus, a Hello Data Premium tarifához pedig a MyTV Max csomag vehető igénybe plusz díj nélkül, mindössze egy megrendelő SMS-elküldésével.

A MyTV szolgáltatást egyébként nem csak a mobilszolgáltató saját ügyfelei, hanem belföldön bárki igénybe veheti – akár hűségvállalás nélkül is –, ha rendelkezik internetes fizetésre alkalmas bankkártyával. A Telenor saját ügyfelei számára ugyanakkor jelentős kedvezményeket biztosít a havidíjból, valamint 2 év hűség vállalása esetén a tévészolgáltatás mellé opcionálisan elérhető HBO GO szolgáltatás havidíjából is.

A tévészolgáltatást főként mobilon vagy táblagépen használóknak jó hír, hogy a közelmúltban megújult a MyTV Android és iOS alkalmazása, aminek köszönhetően egyéni igények szerint állítható be, hogy mely csatornákat és milyen sorrendben jelenítsen meg a MyTV app kezdőképernyője, a különböző csatornák élő adása között pedig a képernyő jobbra-balra húzásával lehet könnyen és gyorsan váltani, ami a korábbinál kellemesebb felhasználói élményt biztosít. Az alkalmazásban elérhetővé vált a képminőséget befolyásoló „SD-HD” kapcsoló is, amellyel a készülék képességei szerint maximalizálható a tévézési élményt. Szintén újdonság a „Most adásban” menüpont, amely az éppen futó műsorok gyorsabb áttekintését teszi lehetővé, valamint az, hogy tévézés közben a képernyő kisebb nézetre állítható, miközben az app más funkciói is használhatók.