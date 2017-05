Puch László: Számítok Németh Péterre, szükségem van a tapasztalataira

Tizenöt év után, május végén mégis leköszön Németh Péter, a Népszava jelenlegi főszerkesztője, aki a jövőben tiszteletbeli főszerkesztőként, illetve tanácsadóként marad a napilapot kiadó XXI. Század Média Kft.-nél. (Németh utódja május végétől megbízott főszerkesztőként Horváth Gábor eddigi felelős szerkesztő lesz. Ő korábban a Népszabadság külpolitikai rovatvezetője is volt.) A változás azért tekinthető nagy fordulatnak, mert egy februári, a 24.hu-n megjelent interjúban Németh még azt mondta, csak híresztelik róla, hogy leköszönne és a jövőben csak tiszteletbeli főszerkesztőként dolgozna a Puch László MSZP-pénztárnok és Simon Dénes osztrák cége által tavaly decemberben felvásárolt lapnál. Így nyilatkozott akkor nekünk:

Az persze lehet, hogy mások gondoltak arra, hogy legyek tiszteletbeli főszerkesztő, de én sosem tárgyaltam arról, hogy az lennék.

Azt is mondta akkor, hogy úgy gondolja, még viszonylag jó erőben van, ezért képes ellátni a munkáját, nem akar visszavonulni.

Mivel Németh Péter korábbi nyilatkozata és a mai fejlemények ellentmondásosnak tűnnek, ráadásul a pletykák szerint nem a főszerkesztő szorgalmazta „leszerelését”, a szerdai bejelentés után telefonon hívtuk fel őt, valamint a Népszava tulajdonosát, Puch Lászlót.

– Üdvözlöm Puch úr, a Népszava-ügyben hívom, lenne pár kérdésem.

– De mindent elmondtunk a közleményben.

– Azért mégis lenne néhány kérdésem.

– A kérdést azért mondhatja.

– Legfeljebb nem kapok rá választ? Szóval: ki kezdeményezte a váltást: Németh Péter vagy a tulajdonos?

– A közleményben minden pontosan benne van.

– Abban mindössze annyi szerepel, hogy közös megegyezéssel állapodtak meg, de hogy ki kezdeményezett, az nincs.

– Ez egy hosszabb folyamat volt, beszélgetések voltak.

– Úgy hallom, a tulajdonos kezdeményezett.

– Ha úgy tudja, akkor biztos úgy van. Én nem tudom. Jó, szóval mindent beleírtunk a közleménybe.

– Egyébként milyen volt a kapcsolatuk mostanában Németh Péterrel?

– Normális. A mai napig normális. Továbbra is számítok rá, a tanácsadóm lesz. Szükségem van a tapasztalataira. Komolyan gondolom, hogy komoly érdemei voltak, most viszont egy új fejezet indul. Hatvanhét éves, neki is egyszerűbb, nekem is. Ügyelni, segíteni fogja a lapot, és ha valami félrecsúszna, akkor szól majd.

– Amikor februárban interjúztam a főszerkesztővel, akkor még azt mondta, nem akar tiszteletbeli főszerkesztő lenni.

– Az az ő dolga, hogy akkor mit mondott. Most mást.

– És miért pont most van a változás?

– Mondom, mindent leírtunk. Elnézést, nem igazán érek rá.

Egy-két hetente egy-két publicisztika

Németh Péter a tulajdonosnál több időt szakított a kérdésekre. Először a tiszteletbeli főszerkesztői poszt mibenlétéről, így arról kérdeztem, hogy hány oldalt fog szerkeszteni.

A tiszteletbeli főszerkesztői pozíció annak elismerése, hogy másfél évtizedig a Népszaváért dolgoztam, de nem jelent már tényleges szerkesztői munkát. Egyébként pedig a megállapodás alapján részint a tulajdonos mellett dolgozom majd, aki azt mondta, hogy továbbra is igényt tart a tanácsaimra, véleményemre, másfelől pedig az online átalakításra kért együttműködést, harmadrészt pedig azt, hogy a publicisztika rovatban továbbra is legyek jelen.

Ha összejön, lehet, hogy másnak is dolgozni fog

Tehát időnként véleménycikkeket ír majd, de állandó oldala, rovata nem lesz. Véleménycikkből várhatóan egy-két hetente egy-kettő lesz, helyzettől függően. Rákérdeztem arra is, ez most nyugdíjba vonulást jelent-e, vagy van-e egyéb terve:

Szeretnék mást is csinálni, természetesen, mivel még elég erős vagyok, hogy ne kapcsoljam ki magam az életből, úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Nem arra készültem, hogy teljesen visszavonulok.

Érdeklődtem arról, mi változott február óta, hiszen akkor még nem akart tiszteletbeli főszerkesztője lenni a lapnak, úgy érezte, van még benne erő.

Annyi változott, hogy időközben külsőre és némiképp tartalmában is megújult a lap. Hát így döntött a tulajdonos, hogy jó, ha ezen a területen is változás van. A döntést tudomásul vettem, és közös megegyezéssel megállapodtunk. Ennyi.

Kérdeztem arról is, hogy Horváth Gáborral kapcsolatban van-e olyan terv, hogy véglegesen is ő legyen a lap irányítója.

Az hangzott el, hogy megbízott, de nem kizárt, hogy a végleges megoldás is ő lesz

– válaszolta Németh Péter.

Kiemelt kép: Puch László, az MSZP pártigazgatója érkezik a Magyar Szocialista Párt soron kívüli kongresszusára a Syma csarnokba 2011-ben. MTI Fotó: Beliczay László