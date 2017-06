Brazilok: Megnézték az acsaiak magukat a vásznon

A focival Rióig menetelő romák már több mint 70 ezer nézőnél tartanak. Most ott is levetítették ahol forgatták.

Az elmúlt évek talán legszerethetőbb filmje M Kiss Csaba Brazilok című filmje. Most oda vitték az alkotók a mozit, ahol forgatták: Acsára. Három hónapig forgattak itt. A kastélyban, a börtönben, a temetőben, a pályán, Pencen, Rádon, odébb Noszvajon, mindenütt. Ugyan a filmben játszanak profi színészek is, de számos szerep jutott a helybélieknek. Talán ezért is bolydult fel a falu, amikor estére a helyi tornaterem parkolójában megjelentek az alkotók. Közös Lakatos Erikkel, de közben többen a saját székeiket hozzák a vetítésre. M Kiss szerint most túl vannak azon a nézőszámon, amit azok tippeltek, akik nem bíztak abban, hogy egy ilyen történet siker lehet a magyar mozikban, és még nem érték el azt, amit a rendező szeretne, aki egyébként még televíziós riporter korában talált rá a magukat Braziloknak hívó roma focicsapat történetére.

Miközben a falubeliek kockáról kockára fedezik fel a falujukat a vásznon, mellettem az alkotók suttognak: Érzed? Ott is nevetnek, ahol a bemutatón lévő közönség nem!

És valóban. Mert ez a film róluk, az Acsaiakról is szól.