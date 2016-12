A lezuhant orosz repülőn poénkodik a Charlie Hebdo

Karikatúrát közölt szerdán a Charlie Hebdo francia szatirikus hetilap az orosz védelmi minisztérium Fekete-tengerbe zuhant Tu-154 típusú gépének szerencsétlenségről.

A rajzon egy zuhanó repülőgép látható, és egy katonai egyenruhát viselő férfi (valószínűleg az orosz hadsereg Alekszandrov művészegyüttesének egyik szólistáját ábrázolja) amint azt énekli:

“A-A-A-A-A-A”.

A kép felirata szerint

Igor Konasenkov, a védelmi minisztérium szóvivője éles szavakkal bírálta a francia lapban megjelent karikatúrát. Szerinte “egy normális ember számára lealacsonyító”, hogy egyáltalán figyelmet fordítson erre a gúnyrajzra.

Konsztantyin Dolgov, az orosz külügyminisztérium emberi jogi megbízottja úgy fogalmazott, hogy a Charlie Hebdo kegyeletsértő karikatúrájával megalázta az emberi méltóságot, illetve a lap munkatársai kitörölték magukat az újságírók és civilizált emberek sorából.

A karikatúra megjelenését követően szerda este Franciaország elleni szankciókat követelő internetes petíció indult egy orosz honlapon a szatirikus lap orosz tragédiákon való gúnyolódása miatt.

"Bad news, Putin wasn't there" – new Charlie Hebdo cartoons are published @Charlie_Hebdo_ pic.twitter.com/bez8jGVQa9

— Jenna Abrams (@Jenn_Abrams) December 28, 2016