Milliárdos kokit adhat az EU a feljelentett gigatender miatt

Az unió már utalt rá a nyáron, a hatalmas víziközmű-beruházás tenderei neccesek, Jávor Benedek most Polt Péterhez fordult.

Az Európai Bizottság ellenőrei itt jártak, vizsgálódtak a 420 milliárd forintos víziközmű-építési projektnél, információink szerint több, súlyosnak ítélt problémára is bukkantak. Akkora szabálytalanságokat követett el a magyar fél a vélekedés szerint, hogy akár 40 milliárd körüli büntetés is lehet a vizsgálat vége. Ezt még mi írtuk július 7-én, azóta meg is lett a böjtje az ügynek.

Az Átlátszó melléklete, a Közérdekvédelmi Központ blogja ír arról, hogy Jávor Benedek párbeszédes EP-képviselő feljelentést tett az ügyben Polt Péter legfőbb ügyésznél hűtlen kezelés és versenykorlátozás miatt. Jávor az eset kivizsgálását kérte még a Közbeszerzési Hatóságtól is.

Az unió már tavaly kiakadt

A legfőbb előzmény tehát az, hogy az uniós auditorok olyan súlyos szabálytalanságokat találtak a 2014-20-as uniós finanszírozási ciklus legnagyobb hazai infrastruktúrafejlesztésében, hogy még az uniós források felhasználására kitalált állami rendszer működőképességét is megkérdőjelezték. Mielőtt az ügy elsikkadna, a Közérdekvédelmi központ (amit Jávor alapított) feljelentést tett.

A projekt lényege az volt, hogy az állami Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (Nefpi) tendereket írt ki arra, hogy az ország hat régiójára lebontva majd mely cégek indulhatnak a régión belüli kisebb pályázatokon. Tavaly októberben régiónként négy céget választottak ki így. A kerettenderek az Európai Bizottságnak sem tetszettek, a felfüggesztést kérték már 2016 tavaszán.

Az se tetszett az uniónak, hogy csak gigacégeknek volt esélyük, kicsiknek nem. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (Olaf) már tavaly bejelentést kapott a tenderről. A győztesek között egyébként több kormányhoz közeli cég is volt, így a Mészáros és Mészáros Kft. vagy a Hódút is. Ezzel sem volt vége, az Európai Bizottság szerint a 69 érvényes ajánlatból 62-t ki kellett volna zárni a kiírás szerint.

Mindig azok a tanácsadók

A blog szerint az unió mindezek miatt nem finanszírozná a jelentésig megkötött szerződéses összeg 25 százalékát, a jelzés utáni szerződésekre pedig nem adna további forrást. A büntetés így 37,5–50 milliárd forint lenne. És ezzel nincs vége.

5 milliárdért tanácsadói keretmegállapodások is születtek, ezt valószínűleg az EU abszolút nem fogja állni. Az ok egyszerű, túlzottan belőtték, ki nyerheti meg a tendert. Ráadásul a tanácsadási díjakat brutálisan túlárazták, holott semmi különlegeset, az átlagtól eltérőt nem kell tennie a győztesnek.