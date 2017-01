Vona bejelentkezett miniszterelnöknek

A Jobbik elnökét Orbán egyetlen kihívójaként szólították színpadra, aki azzal kezdett, hogy míg tavaly a hídépítést emelte ki, addig idén arról, milyen alapelvek mentén fog kormányozni 2018-tól. A nép pártján, ez a Jobbik új jelszava.

Vona szerint az elvándorlás fullasztó mértéke miatt nem igaz, hogy ma Magyarország egy sikeres ország, de bízik abban, hogy a XXI. század a sikerről fog szólni. De

Szerinte két dolog dönt a sikerről, a szabadság és a biztonság. Ha ez a kettő megvan, szárnyalás jön, ezek nélkül sorvadás. A magyar történelemben a szabadságot korábban helytartók és földesurak vették el, mindig ellenük küzdött a magyar nép.

Ha a Lánchidat most szeretnék megépíteni, soha nem épülne föl, mert a pályázatot Mészáros Lőrinc nyerné meg, de az egészet ellopnák.

A Gyurcsány-kormány alatt azt tanulta meg, hogy helytartók irányítják az országot, most földesurak teszik ugyanezt: helytartók és földesurak veszik el a szabadságot és a biztonságot. Ezért áll Vona szerint a nép pártján a Jobbik.

Mert egyedül ők képesek legyőzni a Döbrögikből és kis gömböcökből álló kormányt. Az elnök szerint sokkal nehezebb másfél év áll előttük, mint amilyen a mögöttük álló tizennégy, amióta politikai tényezők. Folyamatosan támadni és bomlasztani fogják őket.

De ez megtiszteltetés neki, hogy inkább őt és nem Botkát és Molnár Gyulát támadják. Tudja, hogy a kormány leváltásához rögös út vezet.

Állítja, egyre több ember számára jelentik ők az utolsó reményt, amihez szerinte a sikeres néppártosodásuk is hozzájárult. Megváltozott a Jobbik, de nem gyengébb, erősebb lett, üzente a kétkedőknek. “Hazafiak voltunk, hazafiak vagyunk, hazafiak leszünk, a lényeg ugyanaz maradt.”

Mert saját magát bárki tudja képviselni, szerinte az nem teljesítmény, Gyurcsány és Orbán is ezt teszi, ezért tart itt ez az ország.

Évadnyitó beszédében kinyitotta a Jobbik táborát a most még baloldali szavazók előtt is. Egyszerű a képlet szerinte az elkövetkező másfél évre, vagy-vagy. Vagy a Jobbik, vagy a Fidesz. Változás, vagy megrekedés, szárnyalás, vagy sorvadás, vagy a nép és a nemzet, vagy a földesurak és a helytartók.

Nem nevesítette őket, de állítja, felsorakoztak mögéjük a szakértők is. A 2018 utáni kormányzásuk első, vagyis nulladik lépése pedig az elszámoltatás lenne.

Feloldanák a titkosításokat is, dupla büntetést vetnének ki a politikusbűnözőkre, a vagyonnyilatkozatok helyett kötelező vagyonosodási vizsgálatokat vezetnének be. “Össze fogjuk rúgni a kártyavárat.”

Néppárti kormányzásának három alapelve lenne:

Ha megnyerik a választást, a képviselők számára kötelező fogja tenni a havi egy önkéntes munkát.

A szembenállás és a megosztottság haszonlesője voltam. Én is, Gyurcsány Ferenc is, Orbán Viktor is. De ebből elegem lett, kijöttem belőle.