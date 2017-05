10 hely Cipruson, amit látni kell

Aphrodité városa, Leonardo da Vinci csipkéje, arany szamarak, gyógyító templom, elhagyatott szellemváros, UNESCO-kincsek és pelikános ebéd - ez mind Cipruson van. 10 hely, amit látni kell, ha a szigeten járunk.

1. Aphrodité városa lett Európa kulturális fővárosa

Páfosz az egyik legjelentősebb turistacélpont Cipruson, ám nem csak a gyönyörű partszakasza, hanem számos látnivaló is idevonzza a látogatókat. Aphrodité városaként emlegetik, mivel a mitológia szerint a város közelében található Aphrodité-szikla mellett született az istennő. Páfosz híres a kikötőben magasló középkori, bizánci eredetű erődjéről, valamint a világörökségi védelem alatt álló világszerte híres római mozaikokról is. Az ókori villák padlóinak gyönyörű állapotban megmaradt mintázatait évente több millióan nézik meg. Páfosz 2017-ben Európa kulturális fővárosa, melynek hatására számos fejlesztést hajtottak végre az elmúlt időszakban és számost program is várja a látogatókat.

2. Leonardo da Vinci csipkéje

Lefkara egy festői kis falu 40 km-re Larnacától. Hangulatában a magyar Szentendréhez lehetne hasonlítani, elsősorban a csipkéiről, hímzésről és ezüstművességéről híres. A legenda szerint még maga Leonardo da Vinci is járt itt és annyira megtetszettek neki az itteni csipketerítők, hogy vásárolt is egy oltárterítőt – a történet hatására minden kis üzletben van legalább egy da Vinci kép is. Az alig ezer fős körüli település szűk utcáin hagyományos, kőből készült épületek között nyílik mód a nézelődésre, a lefkarai csipkekészítők alkotásának szemlélésére, akik ma is a 14. században használt technikával készítik a világhírű csipkét. A kézzel készített lefkarai hímzések, huzatok a boltokon kívül az utcákon, a házak előtt is megvásárolhatóak. Csipke- és Ezüstműves múzeumot is nyitottak a kis faluban.

3. Arany szamarak

A szamarak Ciprus jelképeivé váltak, teljesen szelídek és szabadon kószálnak az utcákon. Annak, aki szervezett körülmények között szeretne szamaras élményt a nyaralásán, ajánljuk a “Golden Donkeys” nevű szamár farmot. A program főleg gyerekekkel izgalmas, hiszen azon kívül, hogy megnézhetjük a farmon élő közel száz szamarat és a hozzájuk kapcsolódó múzeumot, akár szamaragolhatunk, sőt akár szamár jogosítványt is kaphatunk. A szamárfarm udvarán áll egy 1600 éves olajfa is, sőt egy kis boltban szamártejből készült édességet, italokat vagy kozmetikumokat is vásárolhatunk.

4. Gyógyító templom

Larnaka számtalan történelmi emlékkel büszkélkedik, így tengerparti nyaralásunkat érdemes összekötni egy kis városnézéssel is. Talán az egyik leghíresebb és legtöbbet látogatott történelmi emlék a belvárosban, a tengeri sétány közelében található lévő Szent Lázár templom. VI. Leó császár építtette a templomot a 9. században. Larnaca védőszentje, korábbi püspöke Szent Lázár élt itt 30 évig, testét is itt találták meg 890-ben. A mondás szerint, az akinek valamije fáj, az rakja be a koporsóba a fájó testrészét, és meggyógyul. A helyiek viaszból öntetik ki a fájó testrészüket, ezt viszik el a templomba.

5. Drága kis kápolna

A Konnos Bay közelében található egy aranyos kis kék-fehér kápolna (Agioi Anargyroi Chapel). A környék kristálytiszta vizével és gyönyörű partszakaszával elvarázsolja a látogatókat, a kápolna mögötti lépcsőn lesétálva egy sziklabarlang is megnézhető. A picike kápolnában rendszeresen tartanak esküvőket is, igaz, ez a helyszín az egyik legdrágább a szigeten, mivel évente csak alig néhány ceremóniát engedélyeznek benne.

6. Ayia Napa, a buli város



Ayia Napa Ciprus keleti részén fekvő népszerű üdülőváros. Az egykor Ayia Napa központjában álló – azonos nevű – 1500-as években épült kolosotorról kapta a nevét. Ma itt találhatóak a város és a sziget legnépszerűbb szórakozóhelyei, ezért éjjel-nappal hatalmas az élet, tele fiatalokkal és vibrálással. Ayia Napa egy igazi multikulturális üdülőváros, ami leginkább a brit, orosz, skandináv, görög, német, svájci, izraeli és libanoni turisták körében kedvelt. Az utóbbi időben viszont egyre több olasz, francia, szerb, szolvák és cseh turista is érkezik a városba. Sok szép strandja van, de lehet itt vízisízni, szörfözni, kajakozni, búvárkodni és motorcsónakázni is.

7. Afrodité Sziklái és az örök szerelem



Petra Tou Romiou, azaz Aphrodité sziklája a Páfosz környéki látnivalók közé tartozik. A mítosz szerint az istennő itt lépett partra, azaz a habokból kagylóhéjon kelt ki, akinek szépsége még Olümposzt is elvakította. Maga az istennő neve is születésére utal, hiszen az „aphrosz” szó habot jelent. Rengetegen felkeresik ezt a helyet, de nem csak a szépsége miatt, hanem azért is, mert a legenda szerint, aki innen szív alakú kavicsot visz haza, örökké szép és szerelmes marad.

8. Elhagyatott szellemváros

A 70-es évek elején az észak-ciprusi Famagusta az egyik legnépszerűbb üdülőhely volt. Csodás tengerpartja, hangulatos kávézói, nyüzsgő boltjai vonzották a turistákat a világ minden tájáról, ma azonban teljesen kihalt, egy lélek sincs ott. 1974. július 15-én egycsapásra mindennek vége szakadt a ciprusiak és a törökök között dúló háború miatt. Famagusta a frontvonalon fekszik, ezért teljesen üres, ma az ENSZ katonái ellenőrzik. A várost elnézve olyan, mintha furcsa időutazáson vennénk részt. Karbantartás hiányában az épületek folyamatosan pusztulnak, omladoznak és a parttól beljebb eső területeken a növényzet is kezdi átvenni az uralmat.

9. A világ első házai

Az UNESCO a világörökség részeként jegyzi a Hirokitía nevű újkőkori régészeti lelőhelyet, ahol az időszámításunk előtt 7. és 5. évezred között lakott település volt. Ez a Kelet-Mediterráneum egyik legjobb állapotban fennmaradt és legfontosabb történelem előtti lelőhelye. A régészeknek köszönhetően a mai napig megtekinthetőek kör alakú agyagtéglából és kőből épült lapos tetejű házak, amelyeket a több ezer éves házak alapján rekonstruáltak.

10. Pelikán az étteremben

Ciprus tele van jobbnál jobb éttermekkel. Sok helyen kínálnak friss halakat tengerre néző kilátással, de azt tényleg csak egyetlen hely ígéri, hogy pelikánok társaságában ebédelhetünk. A Páfoszon található Pelican Restaurant komolyan vette a kiírt nevet, és évekkel ezelőtt úgy döntöttek, hogy saját pelikánokat vásárolnak. Ezek naponta többször körbesétálnak az étteremben, miközben a főnök friss halakkal eteti őket.

Eljutni Ciprusra

Ciprusra repülővel számos módon eljuthatunk. Az egyik legpraktikusabb mód, ha a görög Aegean Airlines járatait választjuk, amelyek athéni átszállással, hetente négyszer üzemelnek Budapestről Larnakába. Ráadásul ha valaki így utazik, a tengerparti lazítást egy kis athéni városnézéssel is összekötheti.