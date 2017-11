Orbán a tüntetések kedvéért Putyinná változik

Vera fémműves szakon végzett, Petra pedig építészmérnökként diplomázott. Az ő nevükhöz fűződik a Tüntiékszer, ami olyan ékszereket takar, amelyek kifejezetten a hazai tüntetésekre készültek, akár transzparensek helyett, akár azok mellé.

A Tüntiékszert a tavaszi tüntetéshullám inspirálta, a készítők azt mondják, akkoriban megörültek, hogy végre történik valami az országban.

Az ékszerek első verziói az április 15-i „Nem maradunk csendben” elnevezésű tüntetésen jelentek meg, ekkor még csak a készítők és barátaik viselték őket. A lányok a Momentum május elsejei rendezvényén is ott voltak, oda is inkább még csak viccből és hangulatkeltésből vitték ki az újabb ötleteiket.

Az első tüntetés, ahová már átgondolt célokkal indultak el, és egész profi kitűzőket vittek, a Putyin érkezésére szervezett augusztusi Európamenet volt. Legutóbb a Momentum október 23-i eseményen vettek részt, legközelebb pedig a november 18-i Közös Ország Mozgalom-tüntetésre terveznek menni.

Jövő tavaszra már új kollekciókkal készülnek, a kampányidőszakot szeretnék „megtolni”, örülnének, ha az emberek minél nagyobb számban részt vennének majd a politikai életben.

Vera és Petra azt mondja, egy ékszer mindig mesél valamit a viselőjéről, jelölhet identitást, gondolkodásmódot és összetartozást is. Ráadásul a tulajdonosa akár mágikus tartalommal is feltöltheti.

A Tüntiékszer alkotói abban reménykednek, hogy az összetartozás érzése bátorítja majd a többi tüntetni vágyót. Továbbá azt is szeretnék, ha az ékszerekből befolyó összeg hozzájárulna a további tüntetések szervezéséhez.

Azt mondják, maguk az ékszerek segítik az önkifejezést is, de persze egy jó poénnak is fel lehet fogni, a lényeg, hogy reakciót vált ki az emberekből, ami egyből elindít egyfajta kommunikációt.

A lányok célja, hogy az ékszereket a tüntetések szervezőinek adják át, akik ezek segítségével tudnának támogatást gyűjteni. Jelenleg is azon dolgoznak, hogy felvegyék a kapcsolatot az illetékesekkel.

A Tüntiékszer első dobása, a Putyin-Orbán kitűzők úgynevezett lentikuláris technikával készülnek. Egy nyomdában gyártják, majd manuálisan kivágják őket, lekerekítik a formákat, amikhez előre gyártott kitűző alkatrészeket illesztenek. Az elkészítés egyébként elég időigényes, a negyven darab kitűzőn nagyjából tíz órát dolgoztak a lányok.

Az eddigi visszajelzések azt mutatják, hogy embereknek tetszenek a Tüntiékszerek, megmosolyogtatják őket.

Volt, aki rögtön kettőt kért, hogy a másikat majd ajándékba adja valakinek, volt olyan is, aki utánunk jött az egyik alkalommal, hogy már látott ilyet másokon, és ő is nagyon szeretne.

Persze akadt már olyan is, akinek tetszett az ötlet, értette az iróniát, mégsem szívesen tenne ki magára egy fotót Orbánról vagy Putyinról.

– jegyezte meg Vera.

A putyinos-orbános változatból már kapott egy amerikai fiú és egy malajziai lány is, ők épp látogatóban voltak Magyarországon az egyik tüntetés idején, illetve a londoni magyarok körében is terjed a kitűző.

Az első Tüntiékszerből eddig két méret készült: eredetileg alapvetően nagyobbakat akartak csinálni, mivel azok látszódnak jól egy tüntetésen, de sokaknak a kisebb tetszik jobban, mert nem csak egy demonstráció idejére vennék fel őket.

Orbán és Putyin arcképéből egyébként hamarosan jön a fülbevaló is, a típusból pedig már van hűtőmágnes megrendelésük is.

Közben már készülnek az újabb darabok, hamarosan jön a stadion-kórház, a vodka-narancs, lesz fakockás és „bajszos szaros” kitűző is. Érkezik majd egy festékfoltos fülbevaló is, amit a Sándor-palota festékkel való megdobálása ihletett.

Vera ismertette a készülő darabok egyikét is:

Megjegyezte, hogy próbálnak mindig olyan darabokat kitalálni, amik az éppen populáris témákhoz kapcsolódnak, Petra pedig hozzátette, hogy ők nem akarnak létrehozni új mémeket, hanem inkább a már kialakult témákat használják fel.

A lányok próbálnak pártfüggetlenek maradni, nem akarnak beállni senki mögé.

Egyébként se valószínű, hogy jövőre kormányváltás lenne, de még ha lenne is, és olyan kerülne kormányra, akivel szimpatizálunk, akkor is fontosnak tartom az állandó ellenzéket és részvételt. Őket is ugyanúgy lehetne kritizálni