Itt a vihar, halódik a vasút

Pont a Fehérvár és Kelenföld közti vasút esett el. Egyelőre nem tudni, a jéggel, villámlással érkező front miatt-e.

Elérte Magyarországot vasárnap este a várva várt, hőségenyhítő hidegfront, aminek csakhamar meg is lett a böjtje.

Az Időkép szerint heves villámlás és jégverés is kíséri a zuhét, ami északnyugat felől lépett be nemzetünk területére. A Ság-hegyi webkamerán látható is, hogy odacsapott a vihar, na meg hogy mennyire gyorsan besötétedett miatta.

Azt nem tudni egyelőre, a vihar miatt-e vagy sem, de lassan kétórás késésekkel járnak a vonatok Kelenföld és Székesfehérvár között, pont akkor, amikor mindenki jön haza az utolsó nyári hétvégéről.

Úgy tudjuk, biztosítóberendezési hiba miatt vesztegelnek bő két órája a vonatok, miközben a Facebookon több utas kér tanácsot ismerőseitől, hogyan tudna hazajutni. És a vihar csak most érte el a térséget.