Már épül Horthy Aranyvonatának másolata, őszre kész lehet

A koronaőrök lelkesek, bár pár tízmillió még így is hiányzik a 130 milliós büdzséből. A napokban kezdik a Szent Jobbot hordozó vagon felső részét megépíteni. Arról még nem mondtak le, hogy az eredetileg múzeumvagoni célokat szolgáló kocsiban egyszer tényleg utazzon István király ereklyéje.

Aki eddig azt hitte, a tavaly belengetett aranyvonat csak egy kamusztori és a közpénz lecsapolása, az bizony nagyot tévedett. Woth Imre, a Magyar Koronaőrök Egyesületének vezetője a 24.hu-nak megerősítette, a Szent Jobbot 1938-ban az országban körbehordozó speciális vasúti kocsi másolata gőzerővel épül a Dunakeszi Járműjavító Kft. telephelyén, együttműködésben a MÁV Nosztalgia Kft.-vel.

Még 2015 novemberében írtunk arról, hogy lelkes koronaőrök nagy célja valósulhat meg a vagon újjáépítésével. A közbeszerzésben akkor ez állt:

Ajánlatkérő vagyonkezelésében van az „Aranyvonatnak” nevezett vasúti kocsival megegyező méretű vasúti kocsi alváz és forgóváz, amellyel megegyező kocsival 1938-ban, Szent István király halálának 9. centenáriuma alkalmából a Szent Jobbot körbehordozták az országban (az eredeti „Aranyvonat” a második világháborúban elpusztult). Ezeknek a vasúti kocsi elemek átalakítása és felújítása biztosítja a további múzeumi hasznosítást, illetőleg a jövőbeni kiállítási és reprezentatív célokra alkalmassá tételt.

A cél az volt, hogy a nyertes ajánlattevő létrehozza a 33 tonnás, 18,21 méter hosszú, 4,65 méter magas, 3 méter széles, 10 ülőhelyes, 120 km/órás vontatási sebességű kocsit. A közbeszerzést a Magyar Nemzeti Múzeum írta ki, az övé is lesz a kocsi, amit várhatóan a Vasúttörténeti Parkban állítanak ki. A keretet az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja, tehát a kormányzati akarat megvan a projekt mögött. Fontos tudnivaló, hogy a kocsi ékei, díszei, berendezése már a Budakeszi Kultúra Alapítvány és a koronaőrök gyűjtéséből jöhet össze, azt nem fedezi az állam.

A fent említett keret egyébként 79 millió, ez még fontos lesz a későbbiekben, ugyanis sok minden drágította a projektet.

Woth Imre elmondta, a régi technológiákat már kevés szakember ismeri, ráadásul a hatvanas években kivonták a vasúti forgalomból a faszerkezetes vagonokat, amik könnyen törnek ripityára baleseteknél. Ráadásul a síkcsapágyak csak 80 kilométer/órás vontatási sebességet tesznek lehetővé, az építők szándéka pedig 120 volt. Így vas zártszelvényekből, görgős csapággyal kell felépíteni a járművet.

Még két olyan kocsi létezett, mint amilyen alapra az Aranyvonatot építették, ezek közül kapták meg az egyik maradványait a Vasúttörténeti Park parkolóvágányáról, azt kezdték el átépíteni. A fentiek, a drága engedélyek és a megváltozott műszaki szabványok miatt végül nettó 130 millió forintra drágult a projekt teljes költsége. A megváltozott űrszelvény sem mellékes, ez szabályozza, mekkora vonat mehet be egy alagútba, illetve haladhat a felsővezetékek alatt.

Woth elmondta, emiatt annak idején a kocsi tetejét eredetileg díszítő Szent Korona-másolatot és az azt tartó angyalfigurákat is át kell tervezni, alacsonyabbra.

Ugyan 30-40 millió forint Woth Imre szerint még így is hiányzik a büdzséből (többek között a díszítő és graffitimentes festésre), nem borúlátó. Sokan önerőből is támogatják a projektet, például egy fuvarozó, aki speciális tréleren vitte a vagont Dunakeszire, a műhelybe. Hogy miért tesz ilyet valaki? Woth szerint egyszerű a válasz:

nem a haszonszerzés a cél, hanem a dicsőség.

A régi felépítményt amúgy elbontották Dunakeszin, és ami megmenthető volt, azt restaurálják (pl. kilincseket, ablakkereteket). Jelenleg ott tartanak, hogy kész a tervezési fázis és a futóalváz megerősítése, napokon belül indul a felépítmény építése. Ősz környékére lehet szerkezetkész a kocsi, jövőre adhatják át.

Woth közölte, a Vasúttörténeti Parkba kerülhet kiállításra a kész kocsi, de nem zárta ki teljesen a Szent Jobb ismételt körbehordozását sem az ország területén. Szerinte megérné, hiszen anno is munkahelyeket teremtettek ezzel, rengeteg ember vett részt az egész lebonyolításában. Ekkor kaptuk meg az Eucharisztikus Világkongresszus megrendezését is, ami azt jelentette az akkori, Trianon utáni Magyarországnak,

mint ma egy olimpia megszervezése.

A kocsi turistalátványosság is lehetne, hisz más ereklyeszállító vagon szerinte nem létezik a világon. Ők mindenesetre szeretnék a kocsit körbevinni az országban, sőt nemzetközi forgalmi engedélyt is kaphat, így akár Erdélybe is eljuthatnak (pl. Csíksomlyóra). A Szent Jobb elhelyezése is lehetséges lenne a kocsiban, mert a BME képes lenne reprodukálni azt a rezgéscsillapító szerkezetet, amin annak idején ült az ereklyetartó. A szerelvényt amúgy a 324-es mozdonyszéria valamelyik darabja vontatta, amiből létezik még működő darab, így korhű nosztalgiavonatot is ki lehetne állítani.