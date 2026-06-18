Csodálatos fotókon a Vénusz és a Hold együttállása

Június 17-én szerdán látványos együttállásba került a fényesen ragyogó vénusz, és a vékony holdsarló az éjszakai égbolton. Este 10 óra környékén a Vénusz nem egészen két teliholdnyi távolságra volt a 10,5 százalékos, dagadó fázisú holdsarlótól. A látványt világszerte megcsodálták az emberek, készültek róla fotók Salgótarjánból, Ankarából és São Paulóból is.