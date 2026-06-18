Tudomány

Csodálatos fotókon a Vénusz és a Hold együttállása

Allison Sales / NurPhoto via Getty Images
24.hu
2026. 06. 18. 11:14
Allison Sales / NurPhoto via Getty Images

Csodálatos fotókon a Vénusz és a Hold együttállása

24.hu
2026. 06. 18. 11:14
Június 17-én szerdán látványos együttállásba került a fényesen ragyogó vénusz, és a vékony holdsarló az éjszakai égbolton. Este 10 óra környékén a Vénusz nem egészen két teliholdnyi távolságra volt a 10,5 százalékos, dagadó fázisú holdsarlótól. A látványt világszerte megcsodálták az emberek, készültek róla fotók Salgótarjánból, Ankarából és São Paulóból is.
5 fotó
Tudomány
vénuszholdegyüttálláscsillagászat
Orbán visszatért, de a Tiborcz-vádra Brüsszelben sem reagált
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik