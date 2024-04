Ősi tengeri szörny koponyájára bukkantak

Ritka tengeri szörny maradványaira bukkantak kutatók 2023-ban, amely a valaha élt egyik legnagyobb állathoz tartozott. A 150 millió éves plioszaurusz koponyáját egy szikláról halászták ki a brit Jurassic Coast partjainál, írja az IFLScience.

A jura és kréta időszakban élő tengeri hüllő harapási ereje olyan elképesztő volt, hogy könnyedén legyőzte volna a Tyrannosaurus rexet is egy harcban.

A lelet most került be a Guinness-rekordok könyvébe, 95 százaléka ugyanis teljesen ép, ezzel pedig a leginkább egyben lévő koponya a bolygón. A leleten 130 tüskés fog is megtalálható.

A koponya első darabjára, egy orra Phil Jacobs talált rá a dorseti tengerparton. Ezt követően felvett egy videót, és elküldte Steve Etches fosszília-szakértőnek, akinek tulajdonában van egy kiállítóhely is. Ezután drónnal pásztázták végig a környéket, és végül sikerült megtalálni a meglepően ép koponyát.

A 2 méteres koponya megtalálásáról a BBC egy tv-filmet is készített, Attenborough And The Giant Sea Monster címmel, amelyben Sir David Attenborough is részt vett. A koponya most a Kimmeridge-ben található Etches Collection-ben látható. A kiállítók jelenleg arra gyűjtenek adományokat, hogy megtalálják a SeaRex névre keresztelt állat többi részét.