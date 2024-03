Ezért van különböző oldalon a gomb a férfi és női ruhákon

Nemzedékről nemzedékre így szocializálódtunk, ezért axiómaként fogadjuk el a tényt, hogy a férfi ruhákon jobb oldalt vannak a gombok, míg a női ruhákon a bal oldalon. A miért kérdése főleg azért érdekes, mert ugye az emberek nagy többsége jobbkezes, így a „férfi oldal” esne kézre, ha be kell gombolnunk bármit is, így a nők helyzete nem igazán komfortos. Szóval akkor miért is van ez így – teszi fel a kérdést az IFLScience, és persze meg is válaszolja.

Ami a férfiakat illeti, elfogadható magyarázat a fegyver, pontosabban a kard viselése. A történelmi időkben alapvető fontossággal bírt, hogy az ember minél gyorsabban és könnyebben kézbe kapja a fegyvert – a kard helye pedig a bal oldal, lévén a többség jobbkezes. Innentől kezdve pedig, ha az inget, kabátot jobbról balra gomboljuk, a kard markolata könnyen beakadhat a ruhagombok közti nyílásba, vagy magába a kabát szárába. Ezért tehát balról jobbra kell gombolni, szabad a fegyver útja, a szokás megmerevedett, ma is e hagyományt követjük.

A nőkkel kissé bonyolultabb a helyzet, hasonlóan egyszerű válasz ugyanis nincs. A gombok a XIII. században jelentek meg, és mint minden újdonság, meglehetősen drága technológiának számított, amit nem mindenki engedhetett meg magának. Aki viszont igen, az nem maga öltözködött: a bal oldalra helyezett gombok a velünk szemben álló dolgát könnyítik meg. Később pedig feltehetően státuszszimbólummá vált, annak a jele volt, hogy valaki elég gazdag „öltöztetőnő” alkalmazásához.

Egy másik magyarázat szerint a lovaglással függ össze, ahol a nők oldalt ültek a nyeregben, lábaikkal a ló bal oldalán. A balra gombolással pedig ebben a testhelyzetben nem fújt be a menetszél a gombok között.

Úgy tűnik tehát, hogy az eltérés a késői középkorból ered, és egyidős magával a gombbal. És hogy miért maradt meg? Mert a tervezők nem nyúltak hozzá, a régi minták alapján hozták létre az újdonságokat. Sőt. Amikor a XIX. század közepén divatba jött a nők férfias öltözködése, de a férfiruhákat tiltották, a gombolás iránya bizonyíthatta adott ruhadarab nőiességét.