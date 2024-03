Eső és lehűlés jön hétvégén

Néhány héttel ezelőtt összeomlott a poláris örvény – itt mutattuk be részletesebben –, aminek következményeit úgy fogalmazhatjuk meg a legegyszerűbben, hogy az északi félteke egyik legjelentősebb időjárást alakító tényezője bedobta a gyeplőt. Megszűnt a kiszámítható, könnyen előre jelezhető és szélsőségeket csak ritkán produkáló nyugatias áramlás, a helyébe relatív kis méretű, kaotikusan jelentkező légköri képződmények léptek.

Melegszik az idő

Átmeneti időszakról van szó, de a fennálló helyzet igencsak megnehezíti az előrejelzést, az elmúlt napokban tapasztalt lehűlésért, enyhe fagyokért felelős hideg levegőt például egy Románia és Ukrajna felett örvénylő, kis kiterjedésű ciklon sodorta fölénk északról.

Szerdán azonban ez a ciklon kelet felé mozdul, a nyomában vasárnapig melegszik a levegő, akkor azonban egy hidegfront hoz országos esőket és újabb lehűlést

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa. Nézzük a részleteket.

A távozó ciklon helyét egy anticiklon veszi át, a magasban már meg is indult az említett felmelegedés, a hatása viszont csak holnaptól jelentkezik markánsabban. Csütörtökön még többfelé számíthatunk enyhe fagyra, majd péntektől ennek veszélye megszűnik, a szerdai 11-16 fokos csúcshőmérsékletek pedig napról napra emelkednek, szombaton már 14-20, 15-21 fokot is mérhetünk.

Újabb hidegfront

Hiába uralkodik felettünk anticiklon, a napsütést gyakran zavarják felhőátvonulások, és helyenként kisebb esők is előfordulhatnak. Vasárnap reggelre aztán komolyabb hidegfront éri el térségünket, hatására pedig

országszerte várható csapadék, nagyobb mennyiség egyelőre a déli tájakra látszik.

A hőmérséklet is csökken, a jövő hét első napjaiban visszatér a március közepén egyébként teljesen normális idő 7-12, 8-13 fokos maximumokkal, és helyenként éjszaka fagyhat is. Amennyire most látszik a folytatás, a „hűvös” idő néhány napig tart majd, húsvét előtt újabb felmelegedésre számíthatunk.