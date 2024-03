Ez a madár krokodilbébiket eszik desszertként

Óriási csőre és emberméretű termete miatt rendkívül dermesztő állatként tartják számon a Közép-Afrikában őshonos papucscsőrű madarat. Harminc centis csőre, akár másfél méteres testmagassága, valamint vékony lábai valódi lesből támadó ragadozóvá teszik, amely teljesen mozdulatlanul áll, mielőtt megragadja gyanútlan zsákmányát és egészben lenyeli azt, írja a Live Science.

A Journal of African Ornithology folyóiratban megjelent 2015-ös tanulmány megállapította, hogy az állatnak a harcsa volt a leggyakoribb prédája, amely étrendjének mintegy 71 százalékát tette ki. A papucscsőrű madár azonban arról is ismert, hogy angolnákat, kígyókat, sőt kifejezetten kegyetlen módon még krokodilbébiket is szívesen ellakmároz.

A madarak osztályába tartozó, vad kinézetű állat egyedei többnyire magányosak, de a tenyészpárok monogámok, és akár három tojást is tojhatnak – bár a testvérek közötti rivalizálás miatt ezek közül általában csak egy éli túl a felnőttkort. Ez jellemzően a nagyobbik elsőszülött, amely vagy legyőzi testvéreit az élelemért folytatott harcban, vagy megöli őket.

A papucscsőrű madárra gyakran gyakran gólyaként hivatkoznak, ám ez hibás megállapítás, ugyanis a Balaeniceps nemzetség egyetlen faja, ami azt jelenti, hogy legközelebbi élő rokonai a pelikánok.

Ősei a Pelecaniformes rendből jelentek meg a kréta korszak végén (145-66 millió évvel ezelőtt). A papucscsőrű madár a Nemzetközi Természetvédelmi Unió Vörös Listáján veszélyeztetett állatként szerepel, mindössze 5-8000 példány maradt már csak belőlük.