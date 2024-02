Ezek voltak az űrből lezuhant ember utolsó szavai

A Szovjetunió 1967-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Az ilyenkor szokásos ünnepség egy űrbéli mutatványt is magába foglalt, amely végül Vlagyimir Komarov űrhajós szükségtelen halálával végződött, akit azóta úgy emlegetnek, mint az ember, aki lezuhant az űrből – írja az IFLScience.

A terv az volt, hogy két űrhajót küldenek pályára. A Komarovot szállító Szojuz-1 indulna először, és várna egy napot, míg megérkezik mellé a Szojuz-2. Ezt követően Komarov űrsétát tett volna, mely során átkelt volna a saját hajójából a Szojuz-2-be. A másik hajó fedélzetén lévő egyik kozmonauta pedig helyet cserélt volna a férfivel, majd mindkét hajó visszatért volna a Földre.

Vannak olyan vitatott állítások, melyek szerint indulás előtt hónapokkal megvizsgálták a hajót, és összesen 203 szerkezeti problémát találtak, amelyek veszélyessé teszik az űrmissziót.

Állítólag ezekről egy 10 oldalas feljegyzés is készült, amelyben felsorolták a hibákat, ezt azonban végül senki nem vitte el Leonyid Brezsnyevnek, a Szovjetunió akkori vezetőjének. A hibákkal elvileg Komarov is tisztában volt, azonban nem állt el a repüléstől, mondván akkor barátját, Jurij Gagarint küldték volna helyette.

Ehelyett Komarov kisebb bosszút tervezett azok ellen, akik a halálba küldték. Állítólag azt kérte, hogy ha bármi baj történne, gondoskodjanak arról, hogy legyen nyílt koporsós temetése. Komarovot végül fellőtték, és az űrbe is eljutott. A dolgok azonban gyorsan rosszra fordultak, amikor az egyik napelempanel nem nyílt ki, így a hajója kevés energiát kapott.

Az űrügynökség elrendelte a leszállását, de a kapszula pörögni kezdett.

Ezáltal irányíthatatlanná vált a magasság, és nem lehetett az űrszonda fenekét a Föld felé irányítani, ami azt jelentette, hogy a rakéta nem tudta tompítani a leszállást. Ehelyett egyenesen lezuhant, és egy 2,8 tonnás meteorit erejével a földbe csapódott. A szovjet leirat szerint a kozmonauta utolsó szavai ezek volt: „Kiválóan érzem magam, minden rendben van”. A Starman: The Truth Behind the Legend of Jurij Gagarin című könyv szerint azonban ezek: