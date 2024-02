Az űrből örökítették meg a sarki fényt

Látványos felvételeket készített a sarki fényről egy, a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) tartózkodó űrhajós – írja a Space.com. Jasmin Moghbeli a közösségi oldalán osztotta meg a képeket.

Moghbeli február 15-én figyelte meg a zöld és vöröses fényt, a jelenséget missziója egyik csúcspontjaként értékelte.

A szalagszerű sarki fény akkor keletkezik a Földön, amikor a Nap energikus részecskéket küld a Föld felső légköre felé. Bolygónk védő mágneses mezeje a pólusok felé irányítja a részecskéket, ahol aztán az atmoszférával interakcióba lépve felizzanak.

Az ISS fedélzetén tartózkodó űrhajósok most különösen látványos sarki fényt láthatnak, mivel csillagunk 11 éves ciklusának maximumához közeledik. A hevesebb naptevékenység fokozza a sarki fényt, amely így még Magyarországon is láthatóvá válhat.

Sometimes I can’t believe this is our planet, OUR home. How lucky we are to live somewhere so spectacular and alive. I will definitely miss these views, but I look forward to exploring more of our planet and the beautiful views from the ground. #AuroraAustralis pic.twitter.com/2lbIUJFfKr

— Jasmin Moghbeli (@AstroJaws) February 15, 2024