Milliárdokat érő kincset kutatnak fel a tengerben

A kolumbiai kormány bejelentette, hogy mélytengeri expedíciót tervez a 18. században elsüllyedt, legendás San José gályához – írja az Independent. A szakértők úgy vélik, hogy a roncs több milliárd dollár értékű rakományt tartalmaz.

A hajó a feltételezések szerint 11 millió arany- és ezüstérmével, smaragdokkal és más értékes tárgyakkal a fedélzetén tartott 1708-ban a spanyolok által ellenőrzött Cartagenába, amikor angol hajók megtámadták, majd elsüllyedt.

A mostani az első fázisa egy olyan kutatássorozatnak, amelynek célja annak megállapítása, hogy mely darabok lehetnek alkalmasak a kiemelésre. A maradványok 600 méteres mélységben nyugszanak.

A roncsot 2015-ben fedezték fel, pontos lokációja azóta államtitok. Kolumbia az elmúlt években komoly jogi és diplomáciai vitákba keveredett a hajó miatt, a roncsot eredeti tulajdonosa, Spanyolország is magának követeli. Mivel a rakomány nagy része egykori őslakosoktól származik, egyes őslakos csoportok is igényt tartanak rá, de magáncégek is érdekeltnek tekintik magukat.

Kolumbia állítólag idén 4,5 millió dollárt fektet be a feltárásba, Alhena Caicedo Fernández, a Kolumbiai Régészeti és Történeti Intézet (ICANH) főigazgatója szerint a projekt első szakaszában a kolumbiai kormány nem kíván magáncégekkel együttműködni. Az expedíció az időjárási viszonyoktól függően tavasszal indulna, a vizsgálatban robotizált eszközök segítségével keresnék fel a roncsot.

Carlos Reina Martínez, az ICANH régésze szerint a művelet célja, hogy feltárják, milyen volt az élet a hajó fedélzetén tartózkodó 600 ember számára, amikor az elsüllyedt. A csapat emellett a rakományt, a tüzérségi eszközöket és az amerikai gyarmati korszak áruit is meg akarják vizsgálni. Juan David Correa, Kolumbia kulturális minisztere kiemelte, hogy a roncs értéke örökségi és nem pénzbeli.

Kolumbia kormánya múlt héten jelentette be, hogy hivatalosan is peres eljárást indított a Sea Search Armada amerikai befektetői csoporttal szemben a San José gazdasági jogaiért. A cég 10 milliárd dollárt követel, mert állítása szerint 1982-ben szakértői fedezték fel a lelőhelyet. Az összeg a kincs teljes értékének mintegy 50 százaléka lehet.