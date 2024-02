1400 kilós fehér cápára tettek kamerát

Amerikai szakértők egy közel 1400 kilogrammos fehér cápára rögzítettek kamerát – írja a Boston Herald. Az eszköz által rögzített felvételt egy, a massachusettsi Cape Codon működő cápakutató csoport, az Atlantic White Shark Conservancy osztotta meg.

A hatalmas példányt tavaly decemberben, Dél-Karolinánál fogták ki, az állatot megjelölték, és a LeeBeth nevet kapta. Az egyedre kamerát is tettek, amire korábban nem volt példa az Egyesült Államok délkeleti partvidékén.

A kutatók a közelmúltban szerezték vissza az eszközt, egyelőre csak egy kis részletet mutattak meg a videóból. „Ez az első bepillantás, amelyet egy fehér cápáról kaptunk a telelőhelyükön” – mondta Megan Winton, az Atlantic White Shark Conservancy munkatársa.

A felvételen a nagy fehér cápa fejének teteje látható.

A kamerát a hátúszó tövéhez közel helyezték el, az eszköz néhány óra vagy nap után leválik a cápáról.

Az adatok révén a kutatók bepillantást nyerhetnek a cápa viselkedésébe, környezetébe, merülési szokásaiba, és láthatják a mellette lévő apró halakat is.

A fehér cápákra – nem kis részben a popkultúra hatásai miatt – vad, aktív gyilkológépekként gondolnak a laikusok, a videó viszont azt mutatja, hogy a faj napja nagy részét egyszerű úszással tölti. A kamerának vadászatot nem sikerült rögzítenie, de a megfigyelés így is izgalmas, és bizonyítja a technika életképességét.

We hinted earlier this week about showing some of white shark LeeBeth’s camera tag footage… here it is! Look at the beautiful blue water! What’s exciting is that this is the first time a camera tag has been deployed on a white shark off the southeast coast of the United States. pic.twitter.com/r082sFJG2r

— Atlantic White Shark Conservancy (@A_WhiteShark) February 10, 2024