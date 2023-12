Több a péniszsérülés karácsonykor

Egy új tanulmány alapján a karácsonyi időszakban nő a pénisztörések száma – írja a The Guardian. A rendellenesség során elpattannak a pénisz erekcióért felelős részei, az állapot általában vad szexuális aktivitás, a hímvesző hajlása során lép fel.

A sérülést gyakran reccsenés jelzi, és erős fájdalommal, a merevedés gyors végével, illetve véraláfutással és duzzanattal jár. Dr. Nikolaos Pyrgides, a Müncheni Lajos-Miksa Egyetem urológusa és a csapat tagja szerint az orvoshoz forduló páciensek pénisze ilyenkor gyakran úgy néz ki, mint egy padlizsán.

A kutatók arra gyanakodtak, hogy az ünnepi időszak intimitása és eufóriája kockázati tényező lehet. Pyrgides és kollégái több mint 3400 férfi kórházi adatait elemezték, akik 2005 és 2021 között szenvedtek pénisztörést Németországban.

Az eredmények alapján az ilyen típusú sérülések valóban gyakoribbak karácsonykor.

Pyrgides szerint ha Németországban minden nap karácsony lenne, akkor 2005-től kezdődően 43 százalékkal több pénisztörést regisztráltak volna.

A csapat azt is megállapította, hogy a veszély hétvégenként és a nyári szünidőben is megnőtt, szilveszterkor azonban nem.„Érdekes lenne más országok adatait is látni, de Németországban a karácsonyi hetet széles körben ünneplik, míg a szilveszter inkább csendesebb” – mondta Pyrgides.

A sérülések miatti kórházi felvételek viszonylag állandóak maradtak a Covid-19-pandémia csúcsán is. A páciensek átlagéletkora 42 év volt. A szakértők azt javasolják a pároknak, hogy járjanak el óvatosan, pénisztörés esetén pedig azonnal forduljanak orvoshoz, hiszen kezelés nélkül szövődmények alakulhatnak ki.