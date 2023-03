Emberi koponyából készült az ősi ékszer

Több mint 2000 éves, emberi koponyából készült fésűre bukkantak az angliai Bar Hill faluban – írja a Live Science. A lelet a vaskorból származik, és nagyjából 5 centiméter hosszúságú. A Bar Hill-i fésűnek elnevezett tárgyat 2018-ban találták, de csak most vizsgálták meg alaposan.

A fésű fogain nem láthatóak rongálódások, ezért a kutatók úgy gondolják, nem hajápolásra használták, hanem amulettként viselhették. A tárgy feltehetőleg egy magasrangú személy maradványaiból készült, ezért a fésűnek is nagy jelentőséget tulajdoníthatott a közösség, és rítusok kellékeként funkcionálhatott.

