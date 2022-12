Cápatemetőt találtak az óceán mélyén

Több száz megkövesedett cápafogra bukkant egy Ausztrália közeli „cápatemetőben” az RV Investigator nevű tengerkutató hajó legénysége – írja az IFLScience. A Kókusz-szigeteknél kutató tudósok több mint 750 darab fogat ástak elő, amelyek között voltak ma is élő fajokhoz őskori lényekhez tartozók is. Dr. Glenn Moore, a Nyugat-Ausztrál Múzeum kurátora elmondta, a talált fogak közül a legősibb nagyjából 15 millió éves, és az óriási megalodon legközelebbi rokonáé volt, amely akár 12 méter hosszúságúra is nőhetett.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon CSIRO (@csirogram) által megosztott bejegyzés

Az expedíció során nemcsak fogakat találtak, hanem egy új cápa fajt is felfedeztek, amelyről eddig még semmilyen feljegyzés nem készült.A kutatók munkájuk során nem csak új fajokat keresnek, de arra is törekszenek, hogy új dolgokat tudjanak meg már jól ismert fajokról, és ezáltal többet tudjunk meg a mélytengeri élővilágról.