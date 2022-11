Lehet, hogy mégsem jó a marihuána a fájdalomcsillapításra

Filip Gedin, a Karolinska Intézet munkatársa a The Conversation felületén ismerteti meglepő, a kannabisz hatásaira vonatkozó vizsgálati eredményeit. A marihuána világszerte népszerű kábítószernek számít, az elmúlt években pedig egyre több helyen vált legálissá a használata. Sok országban csak orvosi célokra lehet alkalmazni, a korábbi kutatások ugyanis azt mutatták, hogy a kannabisz nagyban segíthet a fájdalom leküzdésében.

Bár a marihuánát és a növényből készült különböző termékeket gyakran használják fájdalomcsillapításra, Gedin szerint a hatékonyság nem tisztázott. A szakértő és társai ezért átfogó elemzés alá vetették a korábbi, a témához kapcsolódó publikációkat.

A csapat friss tanulmányában arra jutott, hogy a kannabisz nem jobb a placebónál.

A szakértők korábbi, randomizált, kontrollos kísérletek adatait vizsgálták.

Az érintett kutatásokban a marihuána hatásait vetették össze a placebóéval a klinikai fájdalom kezelésében. Összesen 20 publikációt választottak ki, kifejezetten olyan tanulmányokat kerestek, amelyekben a fájdalom intenzitásának változását hasonlították össze a kezelés előtt és után. Az elemzés révén mintegy 1500 ember adataihoz fértek hozzá.

A kísérletekbe eltérő fájdalomtípusokat és kannabisz-készítményeket vontak be. Az alanyok 62 százaléka nő volt, a résztvevők életkora 33 és 82 év között mozgott. A vizsgálatok többségét az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Kanadában folytatták, de más országok is érintettek voltak.

A kutatók nem mutattak ki jelentős eltérést a marihuánás és a placebós kezelés fájdalomérzetre gyakorolt hatásai között. Az eredmények összhangban vannak egy hasonló, 2021-es elemzéssel. Úgy tűnik, a kísérleti alanyok sokszor képesek megkülönböztetni a marihuánát a placebótól, ami befolyásolja az eredményeket.

A szakértők azt is felmérték, hogy a média miként számol be a kannabisz terápiás alkalmazásáról. Az adatok alapján a bemutatás többnyire pozitív, ami a lakosság véleményére is nagyban hathat.