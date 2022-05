Embereken is kipróbálják a rákölő vírust

Először adtak be egy kísérleti rákölő vírust egy embernek – írja a ScienceAlert. A szakértők abban bíznak, hogy a teszttel igazolhatják a módszer hatékonyságát.

A CF33-hNIS, azaz Vaxinia nevű gyógyszerjelölt egy onkolitikus vírus.

Az ilyen, genetikailag módosított mikroorganizmusok célja, hogy szelektíven megfertőzzék és elpusztítsák a rákos sejteket, miközben az egészséges sejteket megkímélik.

A CF33-hNIS esetében a himlővírus a rákos sejtbe belépve addig sokszorosítja magát, míg a sejt felrobban, új vírusrészecskék ezreit szabadítva fel ezzel. Ezek antigénként működnek, és arra serkentik az immunrendszert, hogy megtámadja a közeli rákos sejteket. Az eddigi állatkísérletek igazolták a készítmény hatékonyságát, de a technológiát embereken még nem próbálták ki.

A City of Hope Los Angeles-i rákkutató központ és az ausztrál biotechnológiai vállalat, az Imugene, a közelmúltban jelentették be, hogy első alkalommal adták be a vírust egy páciensnek. Daneng Li, a City of Hope onkológusa és vezető kutatója szerint korábbi vizsgálataik bebizonyították, hogy az onkolitikus vírusok a rák elpusztítására ösztönözhetik az immunrendszert, a stimulálással pedig növelhetik az egyéb immunterápiákra való érzékenységet.

Az emberi kísérletezés első fázisában a módszer biztonságosságát mérik fel. A vizsgálatba száz beteget akarnak bevonni, akik mind áttétes vagy előrehaladott szilárd daganattal küzdenek, és akiknél korábban legalább két standard terápia sikertelennek bizonyult. Az alanyok kis dózisú, közvetlen injekcióként vagy intravénásan bevitt gyógyszert kapnak. Amennyiben a CF33-hNIS jól tolerálhatónak bizonyul, további teszteket végeznek majd vele.

Amennyiben sikerül is igazolni a készítmény biztonságosságát és hatékonyságát, évekbe fog telni, mire széles körben alkalmazhatják. Ha viszont a technológia egyszer bevett eljárássá válik, komoly fordulatot hozhat a rákgyógyításban.