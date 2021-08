Horrorbarlangra bukkantak Szaúd-Arábiában

Nagy mennyiségű csontot találtak egy ősi, szaúd-arábiai lávabarlangban, az Umm Dzsirszánban – írja a ScienceAlert. A leletek különböző fajoktól, köztük emberektől származnak.

Az üreg Hárrát Hájbár vulkanikus mezői alatt húzódik, az 1,5 kilométer hosszú Umm Dzsirszán Arábia leghosszabb lávabarlangja. Egy, a közelmúltban megjelent tanulmányban Mathew Stewart, a Max Planck Kémiai Ökológiai Intézet munkatársa és kollégái azt írják, több százezer csontot tártak fel az üregben. A maradványok legalább 14 állatfajtól, illetve emberektől származnak.

A kutatók arra gyanakodnak, hogy a csontokat csíkos hiénák hordták össze.

A barlangban a dögevők maradványait, illetve megkövesedett ürülékeiket is megtalálták. Lehetséges, hogy a csontokat más állatok, például rókák vagy farkasok gyűjtötték, de az eddigi bizonyítékok alapján a hiénák tűnnek a legvalószínűbb gyanúsítottnak.

Happy to introduce the Umm Jirsan lava tube, Saudi Arabia, in our new paper just out in AAS.

This 1.5 km long lava tube is chock-a-block with hundreds of thousands of beautifully preserved animal remains. But why? (1/n)https://t.co/BMTYTxR4da pic.twitter.com/ubCTLHVyPX

— Stewie Stewart (@StewieStewart13) July 21, 2021