Görcsös fejfájást okozhat az időjárás

Vasárnap az ország legnagyobb részén figyelmeztető előrejelzés van érvényben a várható zivatarok miatt. Késő délelőttig jellemzően borult, csapadékos idő lesz, majd nyugat felől csökken a felhőzet, az Észak-Dunántúl nagy részén és a főváros tágabb környezetében több órára kisüt a nap. Itt csapadék délután már nem valószínű, máshol viszont elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Kiderül.hu orvosmeteorológiai előrejelzése szerint:

Ismét egy hullámzó frontálzóna okoz kellemetlen tüneteket, amely hatására görcsös, migrénes fejfájás kialakulhat. A csapadék viszont kimossa az allergén virágport a levegőből, ezért az allergiások kicsit fellélegezhetnek.

A folytatás sem tűnik kedvezőbbnek, hétfő hajnaltól egy délnyugat felől felvonuló csapadékzónához társulva az országban több helyen várható 15-20 millimétert elérő mennyiségű eső. Kiemelten a Dunántúli-középhegységben, Pest és Nógrád megyében helyenként 30 milliméter körüli összeg is hullhat, az eső, zápor mellett zivatarok is várhatók.

Az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon, majd délutánra a középső országrészben is több helyen viharossá (60-70, Dunántúli-középhegység területén akár 70 km/órát meghaladó széllökés is) fokozódik. Délután a Dél-Alföldön heves zivatarok kialakulására is megfelelő feltételek adódnak, 80 km/óra feletti szélrohammal és nagy méretű jéggel. Estére a zivataros csapadékgócok a keleti, északkeleti országrészre korlátozódhatnak.